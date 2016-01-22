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زوج فى دعوى نشوز: "مراتى ايدها طويلة عشت معاها 3 سنين خلتنى على الحديدة

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زوج فى دعوى نشوز: "مراتى ايدها طويلة عشت معاها 3 سنين خلتنى على الحديدة زوج فى دعوى نشوز: "مراتى ايدها طويلة عشت معاها 3 سنين خلتنى على الحديدة
أقام "سيد.ح" دعوى نشوز أمام محكمة الأسرة بإمبابة ضد زوجته "فاطمة.ش"، وأدعى قيامها بسرقته دائماً، قائلاً "عشت معاها 3 سنين خلتنى على الحديدة منها لله".

وتابع فى الدعوى التى حملت رقم 2787 لسنة 2015 :حاولت نصحها وأعطيتها زيادة عن ما تحتاج، ولكن كانت دائماً تقوم بسرقتى ، فعندما تأخذ منى مبلغ لتشترى إى شئ للمنزل تقوم بأخذ الباقى، وعندما أسألها تنكر، وعندما أضع أموالاً فى المنزل تقوم بأخذ جزء كبير منها، لذا أقمت دعوى قضائية ضدها".

وأكمل "عندما اشتكيت لأهلها قالوا لى أن ذلك طبع فيها، وطلبوا منها عدم تكرار ذلك مرة أخرى، ولكن دون جدوى، ما جعلها تطلب منى الطلاق وتطلب مؤخر كبير رغم أنها جعلتنى مدان للجميع".

ويذكر أن المحكمة قضت بنشوز الزوجة بعد التأكد من إدعاءات الزوج.
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مصر 365