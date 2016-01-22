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"الصحة": 2 مليون جنيه سنوياً لعلاج مرضى "الهيموفيليا" على نفقة الدولة

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"الصحة": 2 مليون جنيه سنوياً لعلاج مرضى "الهيموفيليا" على نفقة الدولة "الصحة": 2 مليون جنيه سنوياً لعلاج مرضى "الهيموفيليا" على نفقة الدولة
أكد مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم زيادة الأكواد المالية والعلاجية لمرضى "الهيموفيليا" فى برامج العلاج على نفقة الدولة قريباً، للتخفيف من الأعباء المالية على المرضى.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن "هناك تعاون مع وزارة الصحة والإتحاد العالمى للهيموفيليا، لتوفير 2 مليون دولار سنوياً خلال 5 سنوات لعلاج مرضى الهيموفليا".

وأوضح المصدر أن مرضى الهيموفيليا يعانون من ضعف التمويل المالى لقرارات العلاج على نفقة الدولة، مشيراً إلى أن وزير الصحة يسعى إلى رفع معاناتهم، لافتاً إلى تشكيل لجان طبية متخصصة لمراجعة البروتوكولات العلاجية وزيادة قيم الأكواد المالية للعلاج.

و" الهيموفيليا" هو مرض نزف الدم، حيث لا يتخثر دم الشخص المصاب بمرض الهيموفيليا بشكل طبيعى، ما يجعله ينزف لمدة أطول.

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