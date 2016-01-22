أخبار عاجلة

ستاد مصر: تصريحات إيهاب جلال عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
«هيونداي – كيا» على مشارف أزمة كبيرة بسبب عيوب المحركات -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ كمال حبيب: هناك 3 أجيال من الإرهابيين والجيل الأخير هو من نفذ العمليات في مصر -
مساء dmc - هاني لبيب : مجلس النواب والقضاء يتحملوا المسئولية الكبرى إلي ما وصلنا إليه -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تشيع جثمان الركايبى شهيد الشرطة بحادث كنيسة مار مرقس -
موجز أخبار مصراوي 9/4/2017 -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| أهالي المحمودية يشيعون جثمان شهيد الشرطة بـ«تفجير المرقسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير أوقاف جنوب سيناء: الرسول حوّل فساد العالم كله إلى إصلاح فى ربع قرن

Google+ Print
مدير أوقاف جنوب سيناء: الرسول حوّل فساد العالم كله إلى إصلاح فى ربع قرن مدير أوقاف جنوب سيناء: الرسول حوّل فساد العالم كله إلى إصلاح فى ربع قرن
قال الشيخ إسماعيل الراوى، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إن خطبة جمعة اليوم، ستكون عن الإصلاح، وأثره فى سعادة الأمة، وظاهرة الفساد ومواجهتها فى الإسلام.

وأشار الراوى، خلال تصريحاته لـ"اليوم السابع" إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم، حَوَّلَ العالم كله من فساد إلى صلاح وإصلاح فى أقل من ربع قرن.

وأكد الراوى أن ظاهرة الإصلاح تبدأ من إصلاح النفس والقلوب، لأن القلوب مملوءة بالحقد، والحسد، والضغينة، والبغضاء، وهذ يؤدى إلى فساد الجسد كله، والمجتمع كله.

وأوضح أن الإنسان منا إذا قصر فى حق نفسه، أو مجتمعه، أو أفسد نفسه ومجتمعه بأى صورة من صور الفساد المعروفة مثل القتل، والضرب، والحرق، وتخريب ممتلكات الغير، أو فعل أشياء تضر بالوطن، فعليه أن يرجع تجاه نفسه وتجاه الآخرين، إذا كان يريد الصلاح والإصلاح.

وطالب الشباب، والشيوخ، والسيدات، ومؤسسات الدولة، بالتكاتف من أجل الإصلاح والمحافظة على .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: حقيقة مفاوضان النادي الأهلي مع حسين الشحات - نجم مصر للمقاصة

ستاد مصر: حقيقة مفاوضان النادي الأهلي مع حسين الشحات - نجم مصر للمقاصة

ستاد مصر: تصريحات إيهاب جلال عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب

ستاد مصر: تصريحات إيهاب جلال عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب

مساء dmc - د/ كمال حبيب: هناك 3 أجيال من الإرهابيين والجيل الأخير هو من نفذ العمليات في مصر

مساء dmc - د/ كمال حبيب: هناك 3 أجيال من الإرهابيين والجيل الأخير هو من نفذ العمليات في مصر

موجز أخبار مصراوي 9/4/2017

موجز أخبار مصراوي 9/4/2017