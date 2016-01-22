مدير أوقاف جنوب سيناء: الرسول حوّل فساد العالم كله إلى إصلاح فى ربع قرن

قال الشيخ إسماعيل الراوى، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إن خطبة جمعة اليوم، ستكون عن الإصلاح، وأثره فى سعادة الأمة، وظاهرة الفساد ومواجهتها فى الإسلام.

وأشار الراوى، خلال تصريحاته لـ"اليوم السابع" إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم، حَوَّلَ العالم كله من فساد إلى صلاح وإصلاح فى أقل من ربع قرن.

وأكد الراوى أن ظاهرة الإصلاح تبدأ من إصلاح النفس والقلوب، لأن القلوب مملوءة بالحقد، والحسد، والضغينة، والبغضاء، وهذ يؤدى إلى فساد الجسد كله، والمجتمع كله.

وأوضح أن الإنسان منا إذا قصر فى حق نفسه، أو مجتمعه، أو أفسد نفسه ومجتمعه بأى صورة من صور الفساد المعروفة مثل القتل، والضرب، والحرق، وتخريب ممتلكات الغير، أو فعل أشياء تضر بالوطن، فعليه أن يرجع تجاه نفسه وتجاه الآخرين، إذا كان يريد الصلاح والإصلاح.

وطالب الشباب، والشيوخ، والسيدات، ومؤسسات الدولة، بالتكاتف من أجل الإصلاح والمحافظة على مصر.