أهالى قرية الغزالى بالشرقية: طبيب الوحدة الصحية لا يسدد المبالغ للحسابات

مأساة يعيشها أهالى قرية الغزالى التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، جراء الإهمال الصحى بالوحدة، وتقدموا بشكاوى ضد طبيب الوحدة فى النيابة الإدارية والشئون القانونية بمديرية الصحة، اتهموه فيها بمخالفة القانون، وإجبارهم على دفع مبالغ لم تُسَدَّد بحسابات الوحدة.

رمضان أحمد من أهالى القرية، قال إنه تقدم بشكوى لوكيل وزارة الصحة، وتم تحويلها للشئون القانونية بالمديرية ضد طبيب الوحدة الصحية بالغزالى، والتحقيق فيها.

وأضاف لـ"اليوم السابع": "استدعونى للإدلاء بأقوالى تحت رقم 9 بتحقيقات الشئون القانونية بمديرية الصحة بالشرقية، وأكدت أن طبيب الوحدة ساومنى على شراء أجهزة كهربائية له مقابل إعطائى شهادة صحية لعقد قرانى".

وأضاف: "ذهبت للوحدة الصحية يوم عقد قرانى يوم الخميس 31 ديسمبر الماضى لاستخراج شهادة صحية بعد أن أصر مأذون القرية على عدم عقد القران بدونها، وكانت معى خطيبتى، وفوجئت بطبيب الوحدة يقول لى: عاوزين ثلاجة منك للمستشفى علشان نديلك الشهادة، واعترضت على هذا الأسلوب الابتزازى وحدث بينى وبينه محادثة أدت لارتفاع أصواتنا، وعندما وجدته مصرًا وتدخل أحد المتواجدين من طاقم التمريض لتخفيف طلبات الطبيب، وصلت معه لإحضار بعض الأدوات والمصابيح الكهربية فقال لى: عند إحضارها ستجد الشهادات جاهزة بدون إجراء أى فحوصات أو تحاليل طبية، وبالفعل سلمنى الشهادتين فور إحضار ما طلبه".

وقالت إحدى ممرضات الوحدة رفضت ذكر اسمها، إن رئيسة التمريض بمساعدة طبيب الوحدة، يطلبان 5 جنيهات لكل مولود يتم إثباته بالوحدة، بحجة تحليل الغدة، ولم يتم إدخالها ضمن حسابات الوحدة.

وأضافت: "بدأت رئيسة التمريض بمعاونة طبيب الوحدة فى اضطهادى بعدما رفضت تولى ملف تحليل الغدة وأخذ مبلغ مالى من ولى أمر كل مولود لأنه غير قانونى، وبدأت فى إهانتى ووصل الأمر إلى أنها قدمت مذكرة للإدارة الصحية بفاقوس اتهمتنى فيها أنى غير منتظمة بعملى، وأنى تلفظت ضدها بألفاظ غير لائقة وما زالت حتى الآن قيد التحقيق".

وأضافت أنه يوم 26 ديسمبر الماضى، وزعت رئيسة التمريض بالوحدة كروت أخذ عينة الغدة الدرقية على المنتفعين، وطلبت منهم الذهاب إلى وحدة سنيطة الصحية لسحب العينات هناك بالمخالفة للقانون، ورغم ذلك ذهب الأهالى وعادوا إلى الوحدة دون إجراء التحاليل اللازمة، لأنهم تابعين لوحدة قرية الغزالى الصحية، وعندما عادوا أصرت على دفعهم الأموال لها، فلبوا مطلبها.



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كشف يوميو رواد الوحدة



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شهادة صحية طلب طبيب الوحدة اشياء للوحدة مقابل استخراجها



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شكوى لوكيل وزارة الصحة من اهالى القرية



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يلاغ للنيتبة الادارية بمخالفات طبيب الوحدة



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شكوى اخرى من الاهالى لوكيل وزارة الصحة موقعين عليها



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بتقى شكوى الاهالى لوكيل وزارة الصحة



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شكوى للجهاز المركزى للمحاسبات



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شباب من القرية ساومهم طبيب الوحدة عند استخراج شهادة لعقد قرانهم



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شباب القرية



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شكوى لرئيس مركز ومدينة فاقوس



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شكوى لمدير الادارة الصحية بفاقوس



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كشف بيومية يوم 26 ديسمبر الماضى للمواليد



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اغراض ابتزها طبيب الوحدة من اصحاب اىمصالح بمكتبه



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والد ووالدة مولود ابتزتهم الوحدة الصحية