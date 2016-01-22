أخبار عاجلة

ستاد مصر: تصريحات إيهاب جلال عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
«هيونداي – كيا» على مشارف أزمة كبيرة بسبب عيوب المحركات -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ كمال حبيب: هناك 3 أجيال من الإرهابيين والجيل الأخير هو من نفذ العمليات في مصر -
مساء dmc - هاني لبيب : مجلس النواب والقضاء يتحملوا المسئولية الكبرى إلي ما وصلنا إليه -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تشيع جثمان الركايبى شهيد الشرطة بحادث كنيسة مار مرقس -
موجز أخبار مصراوي 9/4/2017 -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| أهالي المحمودية يشيعون جثمان شهيد الشرطة بـ«تفجير المرقسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أهالى قرية الغزالى بالشرقية: طبيب الوحدة الصحية لا يسدد المبالغ للحسابات

Google+ Print
أهالى قرية الغزالى بالشرقية: طبيب الوحدة الصحية لا يسدد المبالغ للحسابات أهالى قرية الغزالى بالشرقية: طبيب الوحدة الصحية لا يسدد المبالغ للحسابات
مأساة يعيشها أهالى قرية الغزالى التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، جراء الإهمال الصحى بالوحدة، وتقدموا بشكاوى ضد طبيب الوحدة فى النيابة الإدارية والشئون القانونية بمديرية الصحة، اتهموه فيها بمخالفة القانون، وإجبارهم على دفع مبالغ لم تُسَدَّد بحسابات الوحدة.

رمضان أحمد من أهالى القرية، قال إنه تقدم بشكوى لوكيل وزارة الصحة، وتم تحويلها للشئون القانونية بالمديرية ضد طبيب الوحدة الصحية بالغزالى، والتحقيق فيها.

وأضاف لـ"اليوم السابع": "استدعونى للإدلاء بأقوالى تحت رقم 9 بتحقيقات الشئون القانونية بمديرية الصحة بالشرقية، وأكدت أن طبيب الوحدة ساومنى على شراء أجهزة كهربائية له مقابل إعطائى شهادة صحية لعقد قرانى".

وأضاف: "ذهبت للوحدة الصحية يوم عقد قرانى يوم الخميس 31 ديسمبر الماضى لاستخراج شهادة صحية بعد أن أصر مأذون القرية على عدم عقد القران بدونها، وكانت معى خطيبتى، وفوجئت بطبيب الوحدة يقول لى: عاوزين ثلاجة منك للمستشفى علشان نديلك الشهادة، واعترضت على هذا الأسلوب الابتزازى وحدث بينى وبينه محادثة أدت لارتفاع أصواتنا، وعندما وجدته ًا وتدخل أحد المتواجدين من طاقم التمريض لتخفيف طلبات الطبيب، وصلت معه لإحضار بعض الأدوات والمصابيح الكهربية فقال لى: عند إحضارها ستجد الشهادات جاهزة بدون إجراء أى فحوصات أو تحاليل طبية، وبالفعل سلمنى الشهادتين فور إحضار ما طلبه".

وقالت إحدى ممرضات الوحدة رفضت ذكر اسمها، إن رئيسة التمريض بمساعدة طبيب الوحدة، يطلبان 5 جنيهات لكل مولود يتم إثباته بالوحدة، بحجة تحليل الغدة، ولم يتم إدخالها ضمن حسابات الوحدة.

وأضافت: "بدأت رئيسة التمريض بمعاونة طبيب الوحدة فى اضطهادى بعدما رفضت تولى ملف تحليل الغدة وأخذ مبلغ مالى من ولى أمر كل مولود لأنه غير قانونى، وبدأت فى إهانتى ووصل الأمر إلى أنها قدمت مذكرة للإدارة الصحية بفاقوس اتهمتنى فيها أنى غير منتظمة بعملى، وأنى تلفظت ضدها بألفاظ غير لائقة وما زالت حتى الآن قيد التحقيق".

وأضافت أنه يوم 26 ديسمبر الماضى، وزعت رئيسة التمريض بالوحدة كروت أخذ عينة الغدة الدرقية على المنتفعين، وطلبت منهم الذهاب إلى وحدة سنيطة الصحية لسحب العينات هناك بالمخالفة للقانون، ورغم ذلك ذهب الأهالى وعادوا إلى الوحدة دون إجراء التحاليل اللازمة، لأنهم تابعين لوحدة قرية الغزالى الصحية، وعندما عادوا أصرت على دفعهم الأموال لها، فلبوا مطلبها.

كشف يوميو رواد الوحدة -اليوم السابع -1 -2016
>

كشف يوميو رواد الوحدة

شهادة صحية طلب طبيب الوحدة اشياء للوحدة مقابل استخراجها -اليوم السابع -1 -2016
>

شهادة صحية طلب طبيب الوحدة اشياء للوحدة مقابل استخراجها

شكوى لوكيل وزارة الصحة من اهالى القرية -اليوم السابع -1 -2016
>

شكوى لوكيل وزارة الصحة من اهالى القرية

يلاغ للنيتبة الادارية بمخالفات طبيب الوحدة -اليوم السابع -1 -2016
>

يلاغ للنيتبة الادارية بمخالفات طبيب الوحدة

شكوى اخرى من الاهالى لوكيل وزارة الصحة موقعين عليها -اليوم السابع -1 -2016
>

شكوى اخرى من الاهالى لوكيل وزارة الصحة موقعين عليها

بتقى شكوى الاهالى لوكيل وزارة الصحة -اليوم السابع -1 -2016
>

بتقى شكوى الاهالى لوكيل وزارة الصحة

شكوى للجهاز المركزى للمحاسبات -اليوم السابع -1 -2016
>

شكوى للجهاز المركزى للمحاسبات

شباب من القرية ساومهم طبيب الوحدة عند استخراج شهادة لعقد قرانهم -اليوم السابع -1 -2016
>

شباب من القرية ساومهم طبيب الوحدة عند استخراج شهادة لعقد قرانهم

شباب القرية -اليوم السابع -1 -2016
>

شباب القرية

شكوى لرئيس مركز ومدينة فاقوس -اليوم السابع -1 -2016
>

شكوى لرئيس مركز ومدينة فاقوس

شكوى لمدير الادارة الصحية بفاقوس -اليوم السابع -1 -2016
>

شكوى لمدير الادارة الصحية بفاقوس

كشف بيومية يوم 26 ديسمبر الماضى للمواليد -اليوم السابع -1 -2016
>

كشف بيومية يوم 26 ديسمبر الماضى للمواليد

اغراض ابتزها طبيب الوحدة من اصحاب اىمصالح بمكتبه -اليوم السابع -1 -2016
>

اغراض ابتزها طبيب الوحدة من اصحاب اىمصالح بمكتبه

والد ووالدة مولود ابتزتهم الوحدة الصحية -اليوم السابع -1 -2016
>

والد ووالدة مولود ابتزتهم الوحدة الصحية


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: حقيقة مفاوضان النادي الأهلي مع حسين الشحات - نجم مصر للمقاصة

ستاد مصر: حقيقة مفاوضان النادي الأهلي مع حسين الشحات - نجم مصر للمقاصة

ستاد مصر: تصريحات إيهاب جلال عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب

ستاد مصر: تصريحات إيهاب جلال عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب

مساء dmc - د/ كمال حبيب: هناك 3 أجيال من الإرهابيين والجيل الأخير هو من نفذ العمليات في مصر

مساء dmc - د/ كمال حبيب: هناك 3 أجيال من الإرهابيين والجيل الأخير هو من نفذ العمليات في مصر

موجز أخبار مصراوي 9/4/2017

موجز أخبار مصراوي 9/4/2017