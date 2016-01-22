التقبيل والتعرض للجو البارد لا يصيبك بالأنفلونزا.. دى مجرد أساطير

أوضح الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية بعض الخرافات الشائعة كسبب للإصابة بالأنفلونزا فى فصل الشتاء ومنها:

الأسطورة الأولى: أن الأنفلونزا ونزلات البرد هما نفس الشىء، والحقيقة أن الأنفلونزا أسوأ بكثير من نزلة البرد، ويوضح الدكتور Sunesara أن أعراض الأنفلونزا تكون مفاجئة وشديدة مثل الحمى والرعشة والصداع وآلام العضلات والتهاب الحلق، وإذا لم تنتبه لها صحتك ستزداد سوءا.

الأسطورة الثانية، إذا تعرضت للإصابة الأنفلونزا فلن تصاب بها مرة أخرى خلال موسم الأنفلونزا، وهذا غير صحيح تماما، فقد تصاب بالأنفلونزا سواء من النوع Aأو B، وفى المستقبل يوجد نوع آخر من الأنفلونزا.

الأسطورة الثالثة: التقبيل يمكن أن يسبب الأنفلونزا، وتعد واحدة من أكبر الخرافات، لأن المخاط بالأنف هو ما يدعو للقلق وقد ينقل لك العدوى.

الأسطورة الرابعة: التعرض للجو البارد يسبب إصابتك بالأنفلونزا وهذا خاطئ فالخروج من المنزل وقت الطقس البارد والشعر رطبا، لا يحمى من الأنفلونزا، حيث درجة حرارة الجسم بلا أى تأثير، وإذا كان جسمك فى اتصال مع الفيروس سوف تمرض سواء كنت ترتدى المنسوجات الصوفية أو كنت تجلس بجانب النار للتدفئة أو عاريا بملابس السباحة.