الحماية المدنية تشكل لجنة هندسية لمعاينة عمارة انفجار الهرم

وأضاف الشلقانى فى تصريحات صحفية أن الانفجار الذى وقع نتج عن استخدام كمية كبيرة من المتفجرات، أحدثت موجة انفجارية شديدة، أدت إلى تحطم الطابق الرابع والثالث داخل العمارة.
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