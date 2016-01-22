بالصور.. بدء تطوير حديقة حيوان الجيزة بهدف الوصول للمعايير العالمية

بدأت حديقة حيوان الجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، خطة تنفيذية للنهوض بالمظهر الحضارى للحديقة، فى إطار خطة تطوير هدفها الوصول إلى تحقيق المعايير العالمية المطلوبة للانضمام للاتحاد العالمى لحدائق الحيوان WAZA .

وأكد تقرير حديقة حيوان الجيزة، أن الحديقة تشهد حالياً العديد من أعمال الصيانة والنظافة والترميم على كافة المستويات وتجسيد روح الحماس والنشاط من قبل فريق العمل بالحديقة، والذى يظهر بصورة جلية فى اشتراك الجميع بالجهد والعمل الدءوب من أول كبار المسئولين يداً بيد مع اعضاء العمل لتكثيف الجهود للنهوض بالمظهر الحضارى للحديقة.



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