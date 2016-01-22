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علميا.. لو واثق من نفسك مش هتتحرش بالنساء

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علميا.. لو واثق من نفسك مش هتتحرش بالنساء علميا.. لو واثق من نفسك مش هتتحرش بالنساء
التحرش الجنسى أحد الظواهر التى انتشرت فى المجتمع مؤخرا، ويرى كثير من العلماء تفسيرات العلمية لأسباب هذا التحرش المنتشر خاصة وقت الأعياد والمناسبات.
>ويقول دكتور معتز بالله إبراهيم محمد مدرس مساعد الطب النفسى بكلية طب عين شمس، إن بعض الأشخاص يعانون من مشاكل نفسية مثل ضعف الثقة بالنفس ومعناه أن يشعر الفرد بأن مكانته أقل من الآخرين وهذا يدفعه إلى أن يكون عنيفا وحادا وغير قادر على بناء علاقات حميمة ويفكر ويتحدث بشكل دائم فى الأمور الجنسية.

ويؤكد د. معتز أن معاناة الشخص من انعدام ثقته فى نفسه يولد لديه شعور ورغبة فى التحرش بالآخر لخلق إحساس لديه بقدرته على التحكم والسيطرة على الآخر.

ويتابع: يفقد الشخص الذى لديه دوافع للتحرش القدرة فى التحكم بالنفس والتعاطف مع الآخرين مبررا تصرفاته بشكل دائم لدرجة أنه يصل إلى مرحلة الاقتناع التام بموافقة ضحيته.

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مصر 365