حظك اليوم برج القوس السبت 23 يناير 2016

القوس على الصعيد المهنى:

> أخبار سارة فى طريقها إليك، ربما تلتقى بأحد أصدقاء العمل القدامى، وتنفذان مشروعاً سوياً، وستكتسب منه خبرات كثيرة. على الصعيد العاطفى:

> لا تصدر أحكام أولية صارمة على الأشخاص، لمجرد أنهم خالفوك فى الرأى، ربما تكون أنت على خطأ، تحكم فى انفعالاتك. برج القوس على الصعيد الصحى:

> تحتاج إلى العودة إلى نظامك الغذائى الصحى، لتعود إلى قوتك الذهنية الغائبة عنك هذه الفترة. توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج :

> تدخل فى مشروعات محببة إلى قلبك، بعد أن تلتقى بأصدقاء قدامى فى العمل، ربما تدفعك روح التعاون المشترك الموجودة بينكم إلى الإنتاج والإبداع، انفعالاتك تتسبب لك فى كثير من المشكلات، لا تتعامل مع الأشخاص بظواهر الأمور، ولا تصدر أحكام متسرعة لمجرد أنهم خالفوك فى الرأى، العودة إلى حالتك الذهنية النشيطة ستأتى بعد عودتك إلى نظام غذائى صحى.

شبكةعيونالإخبارية

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