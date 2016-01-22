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حظك اليوم برج الميزان السبت 23 يناير 2016

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حظك اليوم برج الميزان السبت 23 يناير 2016 حظك اليوم برج الميزان السبت 23 يناير 2016

برج الميزان على الصعيد المهنى:
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تتعرض لبعض المواقف اليوم التى تتطلب منك الجدال كثيرا حاول أن يكون لك موقف واضح ولا تتخلى عنه حتى تصل إلى ما تريد بدون أن يصيبك خسائر فى محيط عملك أو تتسبب فى مضايقة من حولك.

برج الميزان على الصعيد العاطفى:
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تلتقى اليوم بصديق قديم يشعل لديك ذكريات حب ماتت منذ فترة كبيرة ولكنك على استعداد للاستمتاع وأنت تسمع حديثه، لا تقتل هذه اللحظات الجميلة فدائما الماضى ليس كله تعيس.

برج الميزان على الصعيد الصحى:
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تبدو عليك ملامح التعب والإجهاد يجب أن تأخذ قسط من الراحة حتى تسطيع متابعة عملك بدون مضاعفات أفعل ذلك قبل فوات الأوان.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
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تتوقع لك الأبراج أن تقوم بمجموعة من الأعمال التى لن تحصد نتائجها الآن ولكن سيكون لها دور فى حياتك المستقبلية، وسيكون الوقت ملائما أن تقوم بأعمالك المؤجلة حتى تظل متألقا فى حياتك الشخصية والعملية.

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مصر 365

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