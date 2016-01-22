ردا على ما نشر بـ"اليوم السابع".. صحة سوهاج: أجهزة مستشفى طما تعمل بصورة جيدة

ردا على ما نشر بموقع "اليوم السابع" تحت عنوان "صحافة المواطن.. تهالك الأسرة وسوء النظافة مظاهر الإهمال بمستشفى طما بسوهاج"، قال الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بسوهاج إن مستشفى طما المركزى مساحتها 5 أفدنة منشأة منذ عام 1950من 5 مبان خدمية تقدم خدمة لحوالى مليون مواطن من طما وصدفا والغنائم وبعض قرى طهطا القريبة، وإجمالى عدد أسرة المستشفى 209 أسرة بمتوسط إشغال 70? وبعض الأقسام متوسط الإشغال 100?مثل المبتسرين والحميات والعناية وقسم الأطفال 200? .

وأشار وكيل وزارة الصحة بسوهاج فى تصريح خاص أن جميع أجهزة المستشفى تعمل بصورة جيدة بنسبة 97? والباقى فى الصيانة ويوجد فريق صيانة على مستوى فنى مرتفع يقوم بإصلاح أكثر من90?من الأجهزة مما يوفر مبالغ مالية كبيرة.

وأضاف وكيل الصحة بسوهاج أنه نتيجة الإشغال المتواصل تحدث أعطال بمرافق المستشفى يتم صيانتها بصفة دورية بالجهود الذاتية وصندوق الخدمة، والميزانية حسب المتاح، مشيرا إلى أن آخر إصلاح تم لجميع أسرة المستشفى خلال هذا الشهر مع تنجيد جميع الأسرة وجارى حاليا استكمال أسرة مبنى الحميات.

وأوضح أن أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية تقدم خدمات لأكثر من 1000مواطن يوميا وأكثر من 1000عملية جراحية شهريا ما بين صغرى ومتوسطة وكبرى ومن الطبيعى عدم رضاء جميع المنتفعين عن جميع الخدمات ،وأن تكون طموحاتهم أكبر والتى ستتحقق قريبا مع التطوير الشامل لمستشفى طما بتكلفة 75مليون جنيه وإقامه مبنى متكامل على مساحة 4200 متر مربع به أحدث الأجهزة والخدمات وذلك فى خطة عام 2016- 2017 .

- صحافة المواطن.. تهالك الأسرة وسوء النظافة مظاهر الإهمال بمستشفى طما بسوهاج