متهم بطعن صديقه فى طوخ:ناديته باسمه يا "جربان" فصدمنى بدراجته فاعتديت عليه

قال "مصطفى. أ .ع " 19 سنة عامل والمتهم بطعن زميلة "بمطواة " للمقدم أحمد الخولى رئيس مباحث طوخ، إنة قام بطعن "على الجربان" بعد أن غضب من اسمة عندما قال له "ياجربان".

وأضاف فى أقواله: جميع أصدقائنا ينادون على "الجربان" بهذا الاسم من زمان، وأشار المتهم إلى أنة لم يكن يقصد أن يطعن زميله، ولكنة عندما صدمه "على الجربان" بالدراجة النارية الخاصة به، وأصابه بألم شديد فى ساقه، قام باستخراج مطواة كانت بحوزتة لتهويش زميله، إلا أنة قام بالإمساك بيدى، وعند التخلص منة جاءت المطواه وأصابت الجانب الأيسر والفخذ الأيمن.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية بالواقعة.

تلقى المقدم أحمد الخولى رئيس مباحث مركز طوخ إشارة من المستشفى بوصول "على .ر.ع" وشهرته على الجربان " 19 سنة عامل مصاب بجرح نافذ بالجانب الايسر وآخر بالفخذ الأيمن واكدت التحريات قيام عامل بطعن زميله بالمطواه فى مدينة طوخ بسبب قيام المتهم بالنداء على المجنى عليه باسم شهره له فاستشاط غيظا وقام بصدمه بدراجته البخاريه فقام المتهم وطعنه بمطواه كانت بحوزته تم نقل المجنى عليه الى مستشفى طوخ المركزى والقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

انتقل العقيد حسام الحسينى مفتش المباحث وبسؤال المجنى عليه قرر بحدوث مشاده كلاميه بينه وبين المدعو "مصطفى. أ .ع " 19 سنة عامل وذلك لقيامه بالنداء عليه باسم شهرته "الجربان" تطورت لمشاجره قام خلالها بصدمه بدراجته الناريه فما كان من الثانى الى ان قام بالتعدى عليه بالضرب بمطواه محدثا اصابته وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعه.