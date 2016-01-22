"جمعية نساء الإسماعيلية" تهدى مدير الأمن هدية تذكارية احتفالا بأعياد الشرطة

استقبل اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية الدكتورة سماح جاد رئيس مجلس إدارة جمعية نساء الإسماعيلية، وحنان إسماعيل وحنان حسن أعضاء الجمعية، وذلك فى إطار الاحتفالات بأعياد الشرطة.

وأكد اللواء على العزازى على مفهوم الشرطة المجتمعية وكيفية إبراز الجهود التى تقوم بها إدارة الشرطة المجتمعية فى تعزيز قيم الانتماء، وأن جهود إدارة الشرطة المجتمعية تركزت فى التأكيد على دور الأسرة فى أمن المجتمع ودورها فى تحقيق توجهات وتطلعات المجتمع فى الأمن وأن الأسرة أساس الترابط ونبذ العنف.

وأشار مدير أمن الإسماعيلية إلى أن الشرطة سعت تقليل الفجوة فى الأسعار من خلال المنافذ التى تم فتحها وتضم 20 منفذا، وسوف توضع بجانب المؤسسات الشرطية للحفاظ عليها، وذلك فى إطار دورها المجتمعى للمشاركة فى حل مشكلات الأسعار للمواطنين.

وقالت الدكتورة سماح جاد رئيس جمعية نساء الإسماعيلية، إن مدير الأمن بادر بتقديم الدعم لجمعية نساء الإسماعيلية من خلال توفير القوافل الطبية لها بمخاطبته للوزارة والتى ستخدم المجتمع المدينة بأكملها بالإضافة لعرض منتجات الجمعية بأحد المنافذ التى سيتم افتتاحها قريبا.

وقدمت رئيس مجلس إدارة جمعية نساء الإسماعيلية الورود وهدية تذكارية لمدير أمن الإسماعيلية احتفالا بأعياد الشرطة.