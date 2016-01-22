أخبار عاجلة

ستاد مصر: تصريحات إيهاب جلال عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
«هيونداي – كيا» على مشارف أزمة كبيرة بسبب عيوب المحركات -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ كمال حبيب: هناك 3 أجيال من الإرهابيين والجيل الأخير هو من نفذ العمليات في مصر -
مساء dmc - هاني لبيب : مجلس النواب والقضاء يتحملوا المسئولية الكبرى إلي ما وصلنا إليه -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تشيع جثمان الركايبى شهيد الشرطة بحادث كنيسة مار مرقس -
موجز أخبار مصراوي 9/4/2017 -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| أهالي المحمودية يشيعون جثمان شهيد الشرطة بـ«تفجير المرقسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العقرب السبت 23 يناير 2016

Google+ Print
حظك اليوم برج العقرب السبت 23 يناير 2016 حظك اليوم برج العقرب السبت 23 يناير 2016

على الصعيد المهنى:
>

بعد فترة من المشاكل الدائمة فى العمل يعرض عليك مكانا أفضل لا تتردد فى القبول أخيرا فتحت أمامك أبواب السعادة فى محيط العمل، سيكون لديك كثير من الاختيارات التى تنتقى منها ما يتماشى مع ميولك.

برج العقرب على الصعيد العاطفى:
>

تتعرض للعديد من المشاكل مع الشريك تنهيها بعدم الاقتناع بوجهة نظره مما يتسبب أن تكون المشكلة قائمة ولا تنتهى، حاول أن يكون الحل أسرع بأن يتطور الحوار إلى أن يقتنع أحدكم بوجهة نظر الآخر فى المشكلة.

برج العقرب على الصعيد الصحى:
>

تعتمد على تناول المسكنات بدلا من علاج الألم الذى تشعر به من وقت لآخر إلى الآن الوضع مستقر ولذلك يجب علاج الأمر حتى لا يكبر أكثر من ذلك فى الأيام القادمة.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>

تتوقع لك الأبراج أن تستقر أمورك فى الفترة القادمة بقليل من الصبر وتحمل المسئولية لتسيطر على أوضاعك حاول أن تتحلى بالصبر فى مواجهة الصعاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الثور الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الثور الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحمل الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحمل الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح