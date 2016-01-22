حظك اليوم برج العقرب السبت 23 يناير 2016

برج العقرب على الصعيد المهنى:

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برج العقرب على الصعيد العاطفى:

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برج العقرب على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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بعد فترة من المشاكل الدائمة فى العمل يعرض عليك مكانا أفضل لا تتردد فى القبول أخيرا فتحت أمامك أبواب السعادة فى محيط العمل، سيكون لديك كثير من الاختيارات التى تنتقى منها ما يتماشى مع ميولك.تتعرض للعديد من المشاكل مع الشريك تنهيها بعدم الاقتناع بوجهة نظره مما يتسبب أن تكون المشكلة قائمة ولا تنتهى، حاول أن يكون الحل أسرع بأن يتطور الحوار إلى أن يقتنع أحدكم بوجهة نظر الآخر فى المشكلة.تعتمد على تناول المسكنات بدلا من علاج الألم الذى تشعر به من وقت لآخر إلى الآن الوضع مستقر ولذلك يجب علاج الأمر حتى لا يكبر أكثر من ذلك فى الأيام القادمة.تتوقع لك الأبراج أن تستقر أمورك فى الفترة القادمة بقليل من الصبر وتحمل المسئولية لتسيطر على أوضاعك حاول أن تتحلى بالصبر فى مواجهة الصعاب.