حظك اليوم برج الثور السبت 23 يناير 2016

برج الثور على الصعيد المهنى...

> علاقتك بالزملاء جيدة تماماً وهو ما سينضم لك الكثير من النجاح فى الفترة الماضية، أما على مستوى المدير، فحاول أن تتفهم ما يطلبه منك فى الفترة المقبلة، ولا تضع التعقيدات حتى لا تفقد وضعك فى العمل. برج الثور على الصعيد العاطفى..

> حاول أن تكون هادئا فى حديثك معه، ولا تنفعل كثيراً لأنه دائماً ما يشعر بأن هناك سيطرة غير محببة إليه، فكن حذر فى تعاملك معه، حتى لا تفقده. على الصعيد الصحى..

> أوضاعك الصحية جيدة، ولكن دائماً ما تهمل تعليمات الأطباء، التى يكون بها فائدة كبيرة، اهتم بكل هذه الأمور التى تبدو لك بسيطة إلا أنها فى غاية الأهمية. توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة...

> أوضاعك ستتحسن كثيراً، ولكن عليك الصبر لكى تجنى ثمار هذه التجربة الصعبة، لا تدع الحياة تقودك فى الاتجاه الخاطئ، كن حذرا كثيراً إلى ما يحاك لك من قبل بعض المقربين.

شبكةعيونالإخبارية

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