أخبار عاجلة

ستاد مصر: تصريحات إيهاب جلال عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
«هيونداي – كيا» على مشارف أزمة كبيرة بسبب عيوب المحركات -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ كمال حبيب: هناك 3 أجيال من الإرهابيين والجيل الأخير هو من نفذ العمليات في مصر -
مساء dmc - هاني لبيب : مجلس النواب والقضاء يتحملوا المسئولية الكبرى إلي ما وصلنا إليه -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تشيع جثمان الركايبى شهيد الشرطة بحادث كنيسة مار مرقس -
موجز أخبار مصراوي 9/4/2017 -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| أهالي المحمودية يشيعون جثمان شهيد الشرطة بـ«تفجير المرقسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الثور السبت 23 يناير 2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الثور السبت 23 يناير 2016 حظك اليوم برج الثور السبت 23 يناير 2016

برج الثور على الصعيد المهنى...
>

علاقتك بالزملاء جيدة تماماً وهو ما سينضم لك الكثير من النجاح فى الفترة الماضية، أما على مستوى المدير، فحاول أن تتفهم ما يطلبه منك فى الفترة المقبلة، ولا تضع التعقيدات حتى لا تفقد وضعك فى العمل.

برج الثور على الصعيد العاطفى..
>

حاول أن تكون هادئا فى حديثك معه، ولا تنفعل كثيراً لأنه دائماً ما يشعر بأن هناك سيطرة غير محببة إليه، فكن حذر فى تعاملك معه، حتى لا تفقده.

على الصعيد الصحى..
>

أوضاعك الصحية جيدة، ولكن دائماً ما تهمل تعليمات الأطباء، التى يكون بها فائدة كبيرة، اهتم بكل هذه الأمور التى تبدو لك بسيطة إلا أنها فى غاية الأهمية.

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة...
>

أوضاعك ستتحسن كثيراً، ولكن عليك الصبر لكى تجنى ثمار هذه التجربة الصعبة، لا تدع الحياة تقودك فى الاتجاه الخاطئ، كن حذرا كثيراً إلى ما يحاك لك من قبل بعض المقربين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الثور الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الثور الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحمل الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحمل الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح