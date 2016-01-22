أحمد هيكل: العالم يتنافس على منح القطاع الخاص فرص لتمويل البنية التحتية

قال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إنه عقد اليوم الخميس، ورشة عمل خلال فعاليات مؤتمر "دافوس" حول مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية، بحضور رئيس وزراء أثيوبيا، هايله مريم ديساليغنه، وجوردن براون، رئيس وزراء بريطانيا السابق.

وأضاف "هيكل"، فى حوار خاص لـ"اليوم السابع" خلال مشاركته فى الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادى العالمى بسويسرا، إن جلسة العمل تضمنت أن القطاع الخاص لابد أن يلعب دورًا هامًا فى تمويل مشروعات البنية التحتية وهو التوجه العالمى حاليًا، مؤكدًا أن تلك المشاركة من القطاع الخاص ترفع العبء عن الحكومة فى التمويل لتلك المشروعات.

وقال هيكل، إن إقرار مجلس النواب لقانون تنظيم الطعن على عقود الدولة، من شأنه أن يدعم الثقة فى مناخ الاستثمار فى مصر، وهو خطوة على الطريق الصحيح الذى تسير عليه الحكومة فى إطار خطتها لجذب رؤوس الأموال، وخطط إصلاح الاقتصاد، لافتًا إلى أهمية الحفاظ على الالتزام بالتعاقدات والعقود مع المستثمرين سوف يدعم ثقة المستثمر المحلى والعربى والأجنبى على حد سواء، ويساهم فى جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال والذى يدعم أرصدة الدولة من العملات الأجنبية.

وانطلقت أمس فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى بمنتجع دافوس، بشرق سويسرا، بمشاركة حشد كبير من كبار الشخصيات الدولية، خلال الفترة من 20 – 23 يناير 2016.

ويحضر المنتدى الذى يقام سنويًا، عدد كبير من السياسيين وكبار رجال الأعمال وقادة الاقتصاد والمسؤولين بالعديد من دول العالم، وتشهد جلسات المنتدى العديد من النقاشات حول تحديات العالم الاقتصادية والبيئية وقضايا إقليمية.

وحضر المنتدى فى نسخته الماضية فى يناير 2015، الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، والذى ألقى كلمة أمام الحضور، وهشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى السابق، ومنير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة السابق، وسامح شكرى وزير الخارجية، ورجل الأعمال أحمد هيكل.

- أحمد هيكل من دافوس: تحصين عقود الاستثمار يدعم جذب رؤوس الأموال لمصر

- سائقة أتوبيس بمنتدى دافوس: تابعت الثورة المصرية وأتمنى زيارة شرم الشيخ

- بالصور..رئيس وزراء تركيا: روسيا تحاول تقويض مفاوضات سوريا

- "دافوس" يصدر كتابا على شرف المفتى لتوزيعه على المشاركين المنتدى

- مفتى الجمهورية من دافوس: لا تأخذوا المعلومات عن مصر من وسائل الإعلام المغرضة

- مستثمر سياحى يطالب إنشاء مجلس لإدارة الأزمات وتعيين متحدث رسمى للحكومة