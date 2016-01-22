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مصدر: ارتفاع عدد المتوفين إلى 9 أشخاص فى حادث انفجار الهرم

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مصدر: ارتفاع عدد المتوفين إلى 9 أشخاص فى حادث انفجار الهرم مصدر: ارتفاع عدد المتوفين إلى 9 أشخاص فى حادث انفجار الهرم
أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أنه تم العثور على جثة أسفل ركام انفجار عبوة ناسفة داخل عقار بالهرم، ليرتفع عدد المتوفين إلى 9 أشخاص من بينهم 3 ضباط، بينهم ضابط أمن وطنى، إلى جانب أمين شرطة و 3 مجندين و و 2 من المواطنين.
>و يكثف خبراء المفرقعات من جهودهم للقيام بعمليات التمشيط و فحص الأدلة الجنائية لتكوينات العبوة.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغا من غرفة النجدة، بوقوع انفجار بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات برئاسة اللواء مجدى الشلقانى والعقيد إبراهيم حسين والفريق المرافق لهم للقيام بعمليات التمشيط، ودفعت هيئة الإسعاف بـ8 سيارات لنقل المتوفين والمصابين فى حادث الانفجار، كما انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة لإجراء التحريات اللازمة.

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