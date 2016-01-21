مي يحيي - بنت أبيها - تحكي لنا عن " حالة خاصة "بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2016

حوار : أسماء بركة



مي يحيي شاعرة مصرية تُشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2016 بديوان " حالة خاصة " تحقيقًا لرغبة أبيها وتُصر علي وجودها به كما يرغب وتُكمل مسيرة تشجيعها له إرضاءً له قبل ذاتها و للتعرف عليها أكثر كان لنا معها هذا اللقاء .



بداية .. حدثينا عن مي يحيي .

مي يحيى سيد سعيد من مواليد القاهرة درست بـ كلية الآداب قسم لغة إنجليزية جامعة المنصورة وحصلت علي الدبلوم المهنى للترجمة من نفس الجامعة .



ماذا تعني لكِ الكتابة ؟

الكتابة بالنسبة لى هى صوتى بقول بيها كل شئ جوايا سواء فـي صورة شعر أو خاطرة . وفى عادة متعودة عليها طول حياتى وهى إنى بكتب يومياتى



منذ متي بدأتِ الكتابة ؟

بكتب من زمان بس مكنش ناس كتير تعرف كان يادوب في محيط البيت وفـي المرحلة الجامعية بدأت الدايرة توسع شوية ومع الوقت بقي معروف في عيلتى وأصدقائى انى بكتب ومع الدار بدأت أتعرف علي ناس كتير في المجال وهكذا والحمد لله في كل المراحل دى كان كلامى بيلاقى إستحسان من ناس كتير ودى كان حاجة بتفرحنى



و لِمن تقرأي ؟

الكتابة والقراءة وجهان لعملة واحدة أكتر حاجتين بستمتع وأنا بعملهم ودايمًا بيغذوا بعض , بقرأ لـ محمود درويش و فاروق جويدة و عبد الرحمن الأبنودى و صلاح جاهين و جبران خليل خبران وأنيس منصور وكل كلمة تشدنى بقرأها .



من كان المُشجع الأول لكِ لتنمية الكتابه لديكِ؟

والدي " الله يرحمة " كان مع بداية كل سنة يجيب لى أجندة السنة الجديدة ولما كان حد يستغرب كان يضحك ضحكته الحلوة ويقول ( إحنا متعودين على كدا ) كان كل مفاتيح شخصيتى مع بابا كان بيعرف أنا بفكر فـ ايه وأنا حتى ساكتة



ما الذي تفضليه أثناء كتابتك وكيف تستدعي الكلمة لكتابتها ؟

بحب أكتب في أجواء هادية أو زى ما بنقول أجواء فيها سلام نفسى وبفضل دايمًا يكون فى موسيقى هادية تفصلنى عن الواقع .

بستدعي كلامي و بستوحيه من كل حاجة ممكن موقف عيشته أو مشهد شوفته أو حتى جملة إتقالت قصادى بالصدفة وكتير بكتب عن مواقف إتحكت لى .

كيف كانت تجربتك مع طبع ديوان " حالة خاصة " ؟

معرفتى بالدار كانت من النت عن طريق الصدفة وتواصلت معاهم وبدأت الحدوتة عملت مع زحمة كتاب أو " نافذة الأمل " زى ما بقول عليهم دايمًا ديوان جماعى بعنوان " ترابزين " شارك فى معرض إسكندرية للكتاب 2015 وحاليًا في المكتبات وبعهدا لما قررت انى لازم أحقق حلم والدي بوجودي فى معرض الكتاب 2016 تواصلت مع زحمة كُتاب وعرضت عليهم الديوان وردوا عليا بالموافقة وتم التنسيق معاهم لاستكمال الطبع والنشر وان شاء الله الديوان هايكون موجود ضمن اصدارات الدار فى معرض الكتاب 2016



وماذا تعني " حالة خاصة "؟

إسم الكتاب ناس أخدت الإسم على إنه شخصى بس المقصود بيه غير كدا . أنا كتبت عن كل حاجة موجودة حوالينا بس حاولت أتكلم وأوصف وأرسم كلامى بشكل مختلف ومن هنا كان الإسم ( حالة خاصة ) .

ذكرتِ إن ديوانك " حالة خاصة " سيتواجد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2016 . هل مشاركتك بعرض الكتاب حلم قدرتِ تحققية ؟

معرض الكتاب حلم والدي " الله يرحمة " هو اللي كبره جوايا فأنا من زوار المعرض كل سنة وكان دايمًا عندى حلم إن فـي يوم يكون كتابى وسط الكتب دى وبعد ما عرفت الدار حسيت ان الحلم قرب وكان دايمًا والدي يسألنى " جهزتى شغل عشان المعرض ؟ " وبعد ما أتحرمت من السؤال دا من شهور كان عندى رغبة شديدة إن لازم ألحق المعرض السنة دى والحمد لله ربنا كرمنى بالفعل



فى النهاية .. ما هى أحلام " مي يحيي" التي تسعى إليها؟

أحلامى فـ مجال الكتابة كتيرة وحاليًا حققت أول خطوة وبعتبرها خطوة مهمة وهى زى ما قولت إنى أشارك فـي معرض القاهرة بكتاب فردى وبتمنى ربنا يكتب لى النجاح والتوفيق أنا وكل زملائى وحاليًا بدأت أكتب شغل جديد وإن شاء الله أكمل بخطوات ثابتة فـي طريق الكتابة وإسمى المقرون بإسم أعظم وأحن رجل فى العالم والدى ( أسكنه الله فسيح جناته ) يوصل لأعلى المراتب .

شبكةعيونالإخبارية

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