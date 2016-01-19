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حفل توقيع ديوان " جنّية و درويش " لـ / يارا أبو دنيا 29 يناير الجاري بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2016

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حفل توقيع ديوان " جنّية و درويش " لـ / يارا أبو دنيا 29 يناير الجاري بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2016 حفل توقيع ديوان " جنّية و درويش " لـ / يارا أبو دنيا 29 يناير الجاري بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2016


أسماء بركة 

تُنظم دار تشكيل للنشر والتوزيع حفل توقيع ديوان " جنّيه و درويش " للشاعرة يارا ابو دنيا بجناح الدار  بصالة 2 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2016 بأرض المعارض بمدينة نصر ، وذلك يوم الجمعة الموافق 29 يناير الجاري فى تمام الساعة الثالثة عصر ، ويُذكر أن الديوان هو الديوان الأول للشاعرة  والذي استغرقت لكتابته سنتين و يتكون من 4 فصول ، الفصول تكون "حدوته" أبطالها جنّيه و درويش  و البطله بنت روحها هي الجنّيه أما  البطل قلبه هو الدرويش 
و الجدير بالذكر أن " أبو دنيا "  تدرس نقد مسرحي بكلية الآداب جامعه حلوان ، بدأت الكتابة منذ ثلاثة سنوات

 

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