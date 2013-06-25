دمكم غالى يا شباب بلادى

كتب / عادل العصفورى

دمكم غالى مش رخيص لا والف لا لنزيف نقطة دم من شبابنا لا والف لاى جرح ثانى او سقوط شهيد من ثانى والله رافع السماء بلا عمد دمكم غالى وطاهر أنتم النور والأمل أنتم الشروق و المستقبل يا شباب مصر أنتم الضنا الغالى خلوكوم يد واحده وبلاش ننزف نقطة دم و سيبكم من حمدين وموسى و البرادعى وبديع و الشاطر و سيد صدقونى سيبكم من عواجيز السلطه و عابدى الكراسى سيبكم من الارهابين عاصم و طارق و تهديداتهم الاول و الاخر كلنا مصر وانتم فى الميدان خاليكم ايد واحده لان لو نزف دم هيكون دمكم بالله عليكم قولوا كم واحد مش من الشباب او الصبيان نزف نقطة دم انتم بس اما هما جالسين فى المكاتب او فى البيت و حواليهم الاف الحراس هما و اولادهم او اولادهم فى الخارج و يسخونوا الشباب و يفرقوهم والاخر مصر هيا الخاسره دم الشباب ورد الجناين خلى ايدك فى ايد اخوك مسلم مسيحى سلفى اخوان دستور تيار انقاذ انتم الشباب تعاملوا بروح اجدادكم روح اكتوبر وروح الشباب روح الميدان فاكرين لما رفعنا الايداى الصليب مع الهلال نسيتم لما كان المسلم بيصلى فى الميدان و بيحميه اخوه المسيحى يومها مفرقناش سيبكم منهم احنا ايد واحده بلاش نقطة دم لانها لو نزفت هتكون منكم وهما فى الحفظ والامان لا والف لا دمكم مش رخيص دمكم غالى وافتكر لو سقط شهيد هتحزن امك وابوك وكمان مصر وهما هيجلسوا من قناه لقناه و يبيعوا فى دمكم فى مؤتمرات صحفيه وده يقول من عندنا و عندهم شوفتم وصلونا لفين لانهم نسوا اننا دم واحد دم مصرى بلاش نقطة دم وخالو اليوم مطالب و تعديل مسار و فتح صفحه جديده مع النظام قد يدرك انها اخطاء و يصحح المسار و بالله عليكم بلاش اسقاط النظام لان مصر مش متحمله خلينا نعطيهم فرصة تعديل المسار وخليه ياخذ وقته لان 12شهرمش كفايه بس اتمنا ان يدرك النظام انه نظام مصر مصر كبيره بشعبها و طوائفه المختلفه مصر مش عشيره او قبيله او حتى جماعه وياريت يانظام تكون صادق و توفى بالوعود و تعمل تعديل المسار وبلاش نقطة دم لان دمكم غالى ياورد الجناين يا شباب مصر من كل الاحزاب خليكم يدواحده وقلب واحد بيخاف على مصر و عقل واحد بيفكر لمصلحتها وانت يا دكتور مرسى لا بد ان تسمع و تشاهد اليوم كل ما يدور و تعمل قرارات اصلاح كفايه عناد انت رئيس مصر مش الجماعه لابد ان تنزع فتيل الازمه قبل يوم 30 و لكن للاسف انا شايفك سايب رجالك طايحين فى الخلق شوايه قوانين و شوايه اعتقالات و شوايه تخوين و تهوين و استهتار بالطرف الاخر و مش قليل دول 48% و ممكن يزيد انا شايف انت ساكت لما طلع علينا تمرد و تجرد و الاخر يوم 30 نلاقى الشباب بيقتل بعضه بالذمه ده كلام لابد ان تحقن الدماء لانك انت الرئيس عليك بالاصلاح و ياريس الفساد مش سرقه و نهب احنا عارفين انك مصرى اصيل نظيف بس سؤ الاداره بردوه نوع اخر من الفساد فياريت تلحق و تحل و تشوف الخبره و الكفأه مش الشله و الجماعه كفايه مصر مش متحمله لان لو دخلنا الدوامه و النفق يبقى يعوض علينا فيكى يامصر و يا شباب لو رحل الرئيس لن يعيش رئيس لمصر خلوها مطالب و اصلاح وارجع لمقال المخرج من الازمه و انت تلاقى الحل لو كنت اخوان او تيار او تمرد او تجرد لانى انا مصرى خايف على بلدى وافتكروا يا شباب و يا نظام لو سقطت مصر هنروح فين احنا احتوينا الكويت و العراق و فلسطين و سوريا كمان لاننا الام لاننا قلب العروبه و نبضها لو توقف القلب يبقى ايه الحل يا دكتور مرسى حلها قبل 30- 6 حتى يذكرك التاريخ لان فى رقبتك مصريين و عرب بيحتموا فى مصر مصر تحيا مصر و مصر فوق الجميع عاوزينها يد واحده ( م ص ر ) يارب احفظ مصر و اهله .

شبكةعيونالإخبارية

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