"بولغري-بولغري كووري" أسر قلب الأحبّاء

أسرت مجموعة "بولغري-بولغري كووري" BVLGARI-BVLGARI CUORE التي تمّ إطلاقها منذ عامٍ واحد قلوبَ الكثير من الأشخاص بشكلٍ فوريّ وتحوّلت إلى المجموعة المفضّلة. تشكّل كلمة "كووري" cuore التي تعني "قلب" باللغة الإيطاليّة، التعبير المثالي عن شغف ورومنسيّة روما الفيّاضَين. مع طرازَين جريئَين جديدَين، سيكون عام 2016 العامَ الذي سيُظهر للعالم الألوان الفعليّة لقلبك.

وإذا كان الإيطاليّون يُدركون شيئاً واحداً أكثر من غيره، فهو ليس الجيلاتو أو الباستا بل الحبّ (amore)! من الفنّ إلى الأدب والموضة، شكّل الحبّ مصدر الوحي لقرونٍ من الإبداع الإيطالي. وتضيف مجموعة "بولغري-بولغري كووري" BVLGARI-BVLGARI CUORE منحى حديثاً على هذا الافتتان القديم بالقلب.

ويعكس الشكل المعتدل قصّة حبّ معاصرة مع كَون أبسط الأشكال أصعبها قابليّةً للأمثلة. وتماماً مثل طبيعة الرومنسيّة الإيطاليّة، هذا هو العام المناسب للإعلان عن قصّة حبك وحبنا بكلّ جرأة. سواء من العقيق الأحمر الشغوف والعميق بالذهب الزهري أو صفّ فاتن من الألماس بالذهب الأبيض؛ تشكّل مجموعة "بولغري-بولغري كووري"BVLGARI-BVLGARI CUORE الجديدة الطريقة المثاليّة للإعلان عن أسرار قلبك بشكلٍ ظاهر.