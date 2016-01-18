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هيفا وهبي ترتدي نفس فستان مايا دياب الذي ارتدته العام الماضي!

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الإثنين 18-01-2016 21:23

من المعروف عن هيفا وهبي ومايا دياب أنهما النجمتان الأكثر عصرية في الوطن العربي، وأنهما تختاران بشكل مستمر أحدث ابداعات دور الأزياء العالمية.
ومؤخراً في برنامج "عالبكلة" رأينا هيفا وهبي في فستان قصير من المخمل الأسود بياقة عالية وأكمام طويلة اختارته من "بالمان" Balmain وقد بدا الفستان رائعاً عليها وناسب قوامها الممشوق ولاسيما أنها نسقته مع حذاء من الدانتيل وصل لأعلى حد الركبة، لكن الغريب في الموضوع أن هذا الفستان قد ارتدته من قبلها مايا دياب في عام 2014 لكنها نسقته بطريقة مختلفة.
وما أثار التساؤل أن كلتاهما تتنافسان لتكونا السباقتين في الموضة وهذا ربما ما وضع هيفا في موقف مُحرج، وخاصة بعد انتشار المقارنة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأنت ما رأيك على من بدا الفستان الأسود من "بالمان" Balmain أجمل على هيفا وهبي أم على مايا دياب؟ شاهدي الصور وأخبرينا.

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سيدتي