بالفيديو.. مجلس الوزراء: نتابع الشائعات والأخبار الكاذبة ونطالب الجهات المختلفة بالرد

كتب أيمن رمضان

قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجلس يتابع أى الشائعات مغرضة تنشر عبر المواقع المختلفة، مطالبًا الجهات المختلفة بالرد على مثل هذه الأكاذيب، موضحًا "مثل الإعلان المزيف والمغرض الذى نشر عن وظائف ببنك مصر".

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>وأضاف "القاويش"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، أن الشعب المصرى يمتلك القدرة على كشف الإعلانات المزيفة أو المعلومة المكذوبة، مؤكدًا، "لا نخشى على المصريين من كشف مثل هذه الأكاذيب، ولكن أيضاً نتابعها، ونطلب من الجهات المختلفة أن ترد على مثل هذه الأخبار".



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