البواسير 4 درجات.. تعرف على طرق علاجها

البواسير أحد أمراض الجهاز الهضمى الشائع انتشارها بصورة كبيرة، وهناك العديد من الأسباب التى تساهم فى رفع فرص الإصابة به. درجات البواسير

>ويرى الدكتور إبراهيم كامل عيادة، أستاذ الجراحة العامة بطب قصر العينى، أن مرض البواسير يحدث نتيجة لعدة أسباب، أهمها الإصابة المتكررة بنوبات الإمساك، وإهمال ممارسة الرياضة، والجلوس ساعات طويلة، وتزيد أعراض البواسير وشدتها كلما مع تأخر العلاج.. ويوضح "عيادة" أن مرض البواسير، خاصة البواسير الداخلية، ينقسم لأربعة مراحل، لكل منها طريقة فى العلاج. علاج المرحلتين الأولى والثانية للبواسير

>ويشير د. عيادة إلى أن المرحلة الأولى للبواسير الداخلية يكون علاجها عن طريق لاستعانة بالعلاج الموضعى كاللبوس والدهانات الموضعية، وإذا انتقل مرض البواسير إلى المرحلة الثانية، يمكن الاستعانة - بجانب العلاجات السابقة - بالحقن الموضعية التى تعمل على إذابة البواسير، وأيضا ما يعرف بالرباط المطاطى، وفى بعض الحالات قد لا تستجيب البواسير لتلك الطرق ويكون التدخل الجراحى بديلا نهائيا لعلاجها. علاج البواسير فى المرحلة الثالثة والرابعة

>ويؤكد أستاذ الجراحة العامة بطب قصر العينى: بمجرد تجاوز البواسير للمرحلة الثانية ووصولها للمرحلتين الثالثة والرابعة، يصبح التدخل الجراحى حتميا لاستئصال البواسير بجراحة بسيطة، يمكن للمريض العودة لممارسة حياته بصورة طبيعية فى غصون أسبوع من إجرائها.

شبكةعيونالإخبارية

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