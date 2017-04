بالفيديو:أجدد صبغات 3D للشعر

ترتكز صبغات الشعر 3D على استخدام ألوان مختلفة بتدرجات متنوعة من الداكنة إلى الفاتحة، ما يمنح شعرك شكلاً ثلاثي الأبعاد. تعتبر هذه الطريقة أسهل بكثير من الصبغات الأخرى، إذ أنها لا تتطلب تفتيح الشعر قبل تطبيقها، كما أنها تبدو أجمل على الشعر الأسود.

قد يعجبك: أجدد صيحات اكسسوارات الشعر للعام 2016



وداعاً للخصل الملونة اللاصقة التي، بالرغم من القدرة على تركيبها بشكل صحيح لتبدو طبيعية، إلا أن الخط الفاصل يمكن أن يظهر بوضوح عند اعتماد بعض التسريحات.

تعتمد هذه التقنية على دمج ألوان مختلفة من الشعر بطريقة ذكية وفنية لتشكل خصلات مدمجة بالشعر بشكل طبيعي، إضافة إلى أن الألوان التي تظهر تختفي بين تسريحة وأخرى. إذ يمكنك أن تري لونين مختلفين مع تسريحة الشعر الجانبية، 3 درجات مع الشعر المنسدل بشكل تموجات، أما الألوان كلها فستظهر واضحة من أسفل الرأس مع لون واحد من الأعلى عند تسريح الشعر على شكل ربطة ذيل الحصان.

طريقة التطبيق دقيقة ولا سيما من ناحية تقسيم الشعر بشكل تبدو الألوان مدموجة بشكل طبيعي، إذ لا يمكنك اعتماد الفرق الأفقي وإنما عليك اعتماد الفرق على شكل رأس المثلث ثم فصل أطراف المثلث إلى قسمين وصبغ كل قسم بلون.

تابعي الفيديو التالي، لمزيد من التفاصيل حول النتيجة المذهلة بعد الصبغة الـ 3D :

">

Credits- Typical Girl

Posted by Funk You on Tuesday, January 12, 2016