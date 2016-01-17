السيد محمد صابر يقدم لنا " نقاط لبعض حروف " بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2016

حوار : أسماء بركة



الشاعر / السيد صابر مؤسس جمعية إبداع الثقافية التى تُعد بيت لكل مثقف ومُبدع ، صُدر له ديوان " رسالة شهيد " بالعامية وديوانه الثانى " نقاط لبعض حروف " والذى سيتواجد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2016 وللتعرف علي المزيد من حياته كان لنا معه هذا اللقاء

فى البداية .. من يكون السيد صابر؟

الشاعرالسيد محمد صابر من مواليد 29 فبراير 1968 بالوايلى الكبير حدائق القبة القاهرة ضابط قوات خاصة بحرية فبعد أن أنهيت دراسة المرحلة الثانوية بدأت حياة جديدة ذات مقومات خاصة وهى الحياة العسكرية التى استمرت لمدة ستة وعشرون عاما والأن متقاعد منذ 1/7/2013



كيف كانت بدايتك مع الكتابة ؟

بدايات الكتابة وأولى التجارب فقد كانت منذ أن تعلمت القراءة والكتابة كنت أميل إلى النغمة الداخلية للكلمات وأحاول أن أوفق الكلمات مع بعضها البعض وأسميها قصيدة وكانت أول قارئة وناقدة لى هى أمى الحبيبة التى كانت بحكم ثقافتها البسيطة ما تنبهر بما أكتب وتوحى لى أنه شئ من الخيال وأتذكر أن أول ما نظمت من قصائد طويلة قصيدة بعنوان ( هناك الحلوة هناك ) أقول فيها

هناك الحلوة هناك

زمانها نستنياك

على موعد منك بيها

بتلف ليه حواليه

بتجرى وراها ليه

عايز منها إيه

عايز أنول نسبها

وأروح لأبوها وأخطبها

وكيف كان رد فعل من قرأ تلك القصيدة ؟ وكيف تلقيت التشجيع ممن حولك ؟

عندما قرأتها لمن حولى من الأهل والأصدقاء كانت لها تأثير كبير عليهم وتلقيت تشجيعًا كبيرًا من الأهل والأصدقاء ومدرس اللغة العربية فى مدرسة منشية الصدر الإبتدائية الأستاذ محمد عبد العزيز جزاه الله عنا كل الخير يعتبر أول من وقف بجانبى ودفعنى دفعًا لأن أكون ويأتى من بعده أخلص أصدقائى الأستاذ الشاعر والأديب / عماد الشرقاوى صديق عمرى ورفيق دربى ومجموعة أخرى من الأصدقاء تجمعنا معًا منذ مايقرب من خمسة وثلاثين عامًا لإنشاء كيان ثقافى يجمع بين كل المبدعين وكل أصحاب المواهب ولكن لضعف الإمكانيات المادية وعدم وجود وسائل اتصال كماهو موجود الأن فشلت الفكرة وتفرقنا كل فى طريق حسب دراسته وعمله فيما بعد واختصرت الكتابة فى محاولات شخصية أقصاها تقرأ للزملاء فى الوحدة العسكرية لم تكن تلقى النقد الكافى بل كانت تنال الإعجاب منهم لتوافرالاحساس الذى نتشارك فيه جميعًا



وماذا عن جمعية إبداع الثقافية التي قمت بتأسيسها ؟

بعد أن تم إحالتى للتقاعد فى 1/7/2013 هنا كانت البداية لإحياء الماضى بكل أحلامه وطموحاته فقررت إنشاء جمعية إبداع الثقافية بيت كل المبدعين العرب التى سرعان ما إنتشرت وذاع صيحتها لما تقدمه من خدمات ثقافية وتثقيفية للأعضاء .



لك ديوان فردي من قبل تحت اسم " رسالة شهيد " . عما يتحدث ؟

" رسالة شهيد " هو الديوان الأول لي باللهجة العامية يتضمن القصائد ذات الصبغة الحماسية والتى واكبت الثورة تحدثت فيه كثيرًا عن حال البلد والشعب والتغيرات التى صاحبة قيام الثورة وقد لاقي نجاح كبير



وماذا عن " نقاط لبعض حروف " ؟

"نقاط لبعض حروف " هو الديوان الثانى الذى أتمنى أن ينال إعجابكم ، صادر عن دار زحمة كُتاب للنشر والتوزيع وسيتواجد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمقر الدار بصالة 2



فى النهاية .. كيف تكون نظرتك للمستقبل ؟

أرى المستقبل إن شاء الله مشرق براق لما ألمسه من إ تساع الدائرة الثقافية وزيادة عدد الشعراء والكتاب والمثقفين العاشقين للأدب والفن فهناك العديد والعديد من المواهب التى قابلتها تتمتع بمستويات عالية وفكر مستنير

شبكةعيونالإخبارية

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