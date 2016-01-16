رواية " عُزلة " للكاتب علاء أحمد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورتة الـ 47

أسماء بركة

يُشارك الكاتب/ علاء أحمد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ 47 برواية " عُزلة " الصادرة عن دار السراج للنشر والتوزيع والتي ستطرح بجناح الدار بصالة 2 ، وأوضح الكاتب أن الرواية إجتماعيه فكريه طارحه للتساؤلات حولة ماهية الإرساليات المسيحيه وطبيعة عملها كاشفه لما يحمله كل منا تجاه الأخر المختلف معه عقائديًا و تتقاطع أحداثها بين الألم والفكر الحب والدين، و تدور أحداثها فى ملجأ كاثوليكى قديم معزول على نفسه بمن داخله من المسنين والرهبان , مسنين يحتاجون فقط حوائط هذا الملجأ يسكنون بداخلها , وبين رهبان قد أتوا لهذه الخدمة ابتغاء نشر مايعتقدون من دين , فينشأ الصراع بين الشاب الذى أتى لقضاء فترة تكليفه العملى فى الملجأ , وتلك الراهبة الراعية التى تخشى أن يشاركها أحد سلطتها المزعومه على المسنين , فتظهر الطائفيه ويتحول الصراع حول الأديان وليس لتحسين أحوال المقيمين هناك.

ويُذكر أن الكاتب صُدر له من قبل ديوان " لابس وش" 2014 " ورواية hiv 2015 , ورواية " عُزلة " العمل الثالث له

شبكةعيونالإخبارية

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