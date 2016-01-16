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" مركب وشمس وبحر وشريط قطر" ديوان شعر لـ / سحر سلمان

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" مركب وشمس وبحر وشريط قطر" ديوان شعر لـ / سحر سلمان " مركب وشمس وبحر وشريط قطر" ديوان شعر لـ / سحر سلمان

أسماء بركة

يُصدر قريباً عن دار الحلم للنشر والتوزيع ديوان " مركب وشمس وبحر وشريط قطر " يجمع بين العامية والفصحى  للشاعرة / سحر سلمان  وسيشارك ضمن إصدارات الدار بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 47 ، ويتضمن الديوان مجموعة من القصائد الرومانسية  التى تعتبر استراحة من متاعب الحياة ، ويُذكر أن الديوان هو الديوان الأول الفردى للشاعرة.
والجدير بالذكر أن سحر سلمان من مواليد القاهرة ، حاصلة على بكالوريوس تجارة عملت سابقًا عارضة أزياء محجبة اخترقت مجال عارضات الازياء ولكن بالحجاب حيث أن هدفها تحسين صورة المحجبات

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