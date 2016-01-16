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حفل توقيع ديوان " سكتة حب " للشاعرة / عبلة موسي 28 يناير الجاري بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2016

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حفل توقيع ديوان " سكتة حب " للشاعرة / عبلة موسي 28 يناير الجاري بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2016 حفل توقيع ديوان " سكتة حب " للشاعرة / عبلة موسي 28 يناير الجاري بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2016

أسماء بركة

تُشارك الشاعرة / عبلة موسي بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2016 والذى سيعقد فى الفترة من 27 يناير الشهر الجاري ويستمر حتى يوم 10 فبراير الشهر المقبل بديوان " مني لك " وهو ديوان مشترك مع الشاعر / خالد غازى وديوانها الفردى " سكتة حُب " وسيتم تنظيم حفل توقيع للديوانين الصادرين عن دار زحمة كُتاب للنشر والتوزيع يوم الخميس الموافق 28 يناير الجاري بمقر الدار بصالة 2 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بأرض المعارض بمدينة نصر. و يذكر أن الشاعرة عبلة موسي حصلت علي جائزة الشعر العامي والغنائي من جعية الغد الادبية وصالون الامل الادبي واسرة يلا نبني

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