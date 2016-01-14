أمسية شعرية لشعراء زحمة كُتاب بمكتبة الزاوية الحمراء غدًا الجمعة

أسماء بركة

تنظم دار زحمة كُتاب للنشر والتوزيع أمسية شعرية بمكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء غدًا الجمعة الموافق 15 يناير 2015 فى تمام الساعة الثالثة عصرًا بحضور عدد من الكُتاب والشعراء منهم مي يحيى ، ياسمين عبد العزيز ، رحاب حسين ، هبة عتيم ، علاء أبو الوفا ، إسلام عبد العزيز ، السيد محمد صابر ، محمد حنفي ، إسلام السيد . وسيقوم الشعراء بتوقيع إصداراتهم للحضور وإلقاء فقرات شِعرية ، و يدير الأمسية الشاعرة / شاهندة الزيات وضيف الحفل الدكتور / يسري العزب والكاتبة / فاطمة عبد الله

شبكةعيونالإخبارية

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