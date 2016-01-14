سيد حسان جمع لنا " لمة حروف " صاغ من خلالها " حُب في زمن حزين "

حوار : أسماء بركة

الشعر بالنسبة له نبض لا يفارقة ، على الرغم من حَبسه لحروفة منذ أن بدأ بنسجها على أوراقة و سير الظروف المحيطة من حولة عكس ما يريد وانعدام تنمية موهبته من بدايتها إلا أن النبض بداخله مازال حيا وقرر أن يعيش ويتنفس ويدير ظهره للعوائق من حوله فقام بـ " لمة حروف " التى جسدت " حُب فى زمن حزين " . وكان له هذا الحوار الممتع :



-بداية من يكون السيد حسان ؟

السيد محمد أحمد حسان من مواليد محافظة الشرقية هو شاعر فصحى ومحاسب بالمملكة العربية السعودية وعضو مجلة بستان الإبداع العربي وعضو بيت الشعراء العرب



-كيف كانت بدايتك مع الكتابة ؟

بدأت رحلتي مع الكتابة منذ دراستي بالمرحلة الثانوية وكنت محبًا للغة العربية جدًا وخصوصًا الأدب والبلاغة وكنت اقرأ سابقًا فى كتب الشعر الجاهلى والتى كانت تدرسها شقيقتى الكبرى أثناء دراستها الجامعية وبدأت رحلتى وكان فى البداية ولفترة كبيرة يرى الكثير من أصدقائى اهتمامى بالقراءة وحبى للشعر ولكن عادات وتقاليد القري الريفية لا يكون هناك التفات وإهتمام بتلك الأمور ولا يوجد تشجيع لعدم وجود قصور ثقافة تنمى المواهب وقد أضاعت لى فرص كثيرة وحجبت كلماتى وظلت سجينة الدفاتر لفترة إلى أن قرأها بعض أساتذتى خلال دراستى بالمرحلة الثانوية وبدأ بعدها فى أخر الدرب شئ لضوء قد لاح وبدأت رحلتى مع الكلمة.



-ذكرت أن كلماتك ظلت سجينة دفاترك لفترة . هل أعلنت عن ظهورها لأحد ؟

أعلنتها لأصدقاء مقربون هم شريف عبدالمنعم وعاطف عبدالجواد و أحمد عسل وبعض من كان يهمهم أمرى وهم من أول من قرأ لي



-كيف تلقيت التشجيع ممن حولك ؟

لا تخلو حياتى من الرائعين مطلقًا وكانت التجارب والمواقف والصدمات أكبر حافز ومشجع لى وعن أشخاص وقفوا جانبى صديق العمر المقرب شريف عبدالمنعم وبعض أساتذتى ولا أنسي الشاعر السعودى المقرب ا/عادل بلحارث والذى شجعنى على قراءة علم العروض فشكرًا له

-هناك مسابقات شاركت بها وحصدت من خلالها مراكز متميزة . هل لك أن تحدثنا عن تلك التجربة ؟

هناك مسابقات خاصة بمجلة بستان الإبداع العربي وفزت بمركز رابع فصحى ومركز ثاني فصحى وأجمل مشاركة بقصيدة فصحى وتركت داخلي أثر كبير وفرحة كبيرة

وأيضًا مسابقة تم إعدادها وترتيبها برعاية زحمة كتاب وأ/شاهنده الزيات وقد فازت قصيدتى (وإنى أحبك) ضمن المراكز العشرة الأولى وتم طبعها ضمن ديوان مجمع(لمة حروف)وكان بمثابة نقلة كبيرة فى حياتى فشكرًا كثيرًا

-حدثنا عن عملك الذى ستشارك به فى معرض القاهرة الدولي للكتاب 2016 والذى سيبدأ يوم 27 يناير الجاري ويستمر حتى 10 فبراير من الشهر المقبل

سأتواجد بديوان ( حب فى زمن حزين ) الصادر عن دار زحمة كتاب للنشر والتوزيع والديوان هو أول إصدار خاص بي وكان بمثابة حلم وتبنته الرائعه ا/منه الله رأفت فشكرًا لك سيدتى وشكرًا لترتيب اوراقى وتقديمها للناس ولي أيضًا مشاركات فى الديوان المجمع "لمة حروف"

-ولماذا حكمت أنه " حب فى زمن حزين " ؟

لان الحياة فيها الجيد والردئ والجميل والقبيح والفرح والحزن ولأننا نكتب ما فى ضمائرنا وتجاربنا المنهكة ولأننى تجرعت من المواقف كل شئ قطرة قطرة ولأننى لامست حقيقة الاسم فى مجتمع لا يعترف الا بلذة المعاناة ويحيا بنعمه الألم ويسر بالحرمان اخترت أن يكون اسم الديوان "حب فى زمن حزين" ومعناه لا يخفى على كل من ذاق الهوى وصفعته الظروف وكما بعض النفوس مليئة بالحب أيضًا هناك قلوب لا تعرف إلا الطعن وفن الجرح



-ما أخر قصيدة قمت بكتابتها ؟

قصيدة لأم البلاد مصر الحبيبة وتتحدث عن بعض القضايا وتروى فى أبياتها أشياء تعجبنا وأخرى لا ترضينا وبرغم كل شئ يبقى لها الوفاء منا

-هل هناك عمل قادم تخطط له قريبًا ؟

نعم وسيكون مختلف جدًا وأعمق مضمونًا وأنثر عطرًا وساطع ولامع ان شاء الله



-حدثنا عن الأجواء المحيطة بك والتى تلهمك الكتابة ومن ثم الإبداع ؟

غرفتى هى المكان المفضل لى كي أكتب وخصوصًا فى أواخر الليل مغموسة الجلسة بموسيقى الرائع الموسيقار أندرية والمبدع يانى



-هل تري أن لمواقع التواصل الإجتماعي دور فى تعريفك للأخرين ؟

نعم فكم من أساتذة شجعونى وحفزونى وأبصروا داخلى مالم أبصره بالشكل الكافى فشكرًا لكل من دعمنى وساعدنى



-الشعر بالنسبة لسيد حسان . ما هو ؟

أنا أقول الشعر معى نبض لا يفارقنى وإن كنت لا أساير البحور والأوزان والقافية ولكن الكلمة تؤثرنى بكل أشكالها فالشعر نبض وإحساس وفكرة وحكمة وتجربة ومحبة وهذا رأيى



-من هم الذين تفضل القراءة لهم ؟

فاروق جويده فهو شاعر ثرى الموهبة و أبوالطيب المتنبئ إمبراطور يحكم مدينتى الصغيرة و مظفر النواب شاعر ومارد ومستثير العواطف داخلى



-ما الذي يتمناه السيد حسان ؟

التوفيق والرضى من الله أولا ثم أن يبقى حضورى دائم ويقال "الغائب الحاضر" وأتمنى أن يكون هناك سطر ما فى أخر صفحة ما بوقت ما مكتوب فية قد مر يوما من هنا شاعر اسمه سيد حسان



-وأخيرًا .. هل قمت بتحقق ما تريد ؟

نعم وعلى قدر من الرضا وهذا البيت يعبر عنى يكفينى وهو لى

والحلم من نظم الدروس لان يلد .. بألفة فلذلة لا يهرم

وختامى اقول من لديه حرف فليكتب أن الأرواح تنطق بمداد الحروف ومن لديه بوح فليطرح أغاريده فلكل فاكهة متذوق والحرف الكل يعشقه وشكرا لكم

شبكةعيونالإخبارية

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