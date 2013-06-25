«التوحيد والنور» الإخوانى يحرق الأسعار للتخلص من بضائعه قبل 30 يونيو

كتب : جهاد الطويل منذ 50 دقيقة

اتجهت بعض الشركات والمحال التجارية خلال الـ3 أيام الماضية إلى «حرق الأسعار» بهدف جذب الزبائن وتوفير سيولة نقدية. وتصاعد حرق الأسعار فى محال شركة «التوحيد والنور» المنتشرة فى المحافظات بخصومات تتجاوز 70%.

وقال محمد مصطفى، مسئول فرع «التوحيد والنور» فى الدقى، إن تعليمات من إدارة الشركة صدرت بعمل تخفيضات كبيرة على السلع والمنتجات المخزنة والجديدة بعد حالة الركود ونقص السيولة فى الأسواق وتراجع الطلب على المنتجات بشكل تجاوز الـ60%، لافتاً إلى أن الشركة أصدرت تعليماتها بذلك بداية من 23 يونيو الجارى وهى أكبر تخفيضات تنفذها منذ أعوام، وأضاف أن أكبر تخفيض لم يتجاوز الـ50% فى السابق.

وأكد محمد رمضان، مسئول فرع المهندسين لشركة «التوحيد والنور» أن هناك تعليمات بتوقف عمل فروع التحرير ورمسيس وباب اللوق وشبرا ومدينة نصر بداية من الجمعة 28 يونيو، أما باقى الفروع فستواصل عملها نظراً لبعدها عن مناطق ينتظر أن تشهد أعمال عنف واضطرابات. وأضاف محمد رمضان، أن محال «التوحيد والنور» تواجه مخاطر أكثر من غيرها لأنها تابعة لجماعة «الإخوان» وربما تتعرض لأعمال انتقامية.

يشار إلى أن التخفيضات وصلت إلى 70% على الأحذية والشنط والمكياج والملابس و30% على الترنج المستورد و40% على البنطلون الرجالى القماش و15% على جميع أنواع البوتاجاز و20% على الغسالات و40% على المراتب الإسفنج والأدوات المنزلية، بحسب الشركات والجودة بنسب تتراوح ما بين 40 و50%، لكن زيادة حركة الشراء لا تتناسب مع تلك التخفيضات.