بالفيديو : اذا لدغتك نملة .. لا تقتلها ولكن اشكرها !! مفاجأت مذهلة .. تعرف بالتفاصيل

النمل من المخلوقات التى تبرز قدرة الخالق عز وجل سبحانه فى خلقه . فهى من المخلوقات التى يضرب بها الامثلة فى التنظيم مثل النحل بل وتفوق النحل . ووصل بها التكريم الى ان سميت سورة بالقرآن الكريم باسم ” النمل ” .

وقد احضرنا لحضراتكم اليوم فيديو توضيحى يشرح بكل تفصيل معنى عنوان المقال .. اذا لدغتك نملة .. لا تقتلها ولكن اشكرها على ما فعلته . نعم لابد ان تشكرها فإنك لا تعلم ماذا يحدث فى جسمك عندما تقوم نملة بلدغك .

كمية رهيبة جدا من الفوائد تكمن فى قرصة النمل او لدغة النمل فعلى سبيل المثال لا الحصر اذا لدغتك نملة فستجد ان الجلد يتورم قليلا ويحدث هناك تليف بالجلدفى تلك النطقة فهذا التليف يعطى قدرة على التحمل للجلد للوقوف فى الشمس الحارقة لفترات اطول .

شبكةعيونالإخبارية

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