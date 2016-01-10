تفسير رؤية البيض في الحلم أثناء النوم

تعتبر الأحلام هى الوسيلة التى يتنفس بها الإنسان أثناء نومه ، فيعلق البعض على الأحلام بأنها طريقة تعبير العقل الباطن عما يراه طول اليوم ، و قد يفسرها البعض على أنها وسيلة لتنبئ الشخص بأشياء قد تحدث له ، أو تفسر بعض من الألغاز و المسائل العالقة و المشكلات التى نواجهها في حياتنا اليومية .

و اليوم نقدم لكم تفسير لرؤية البيض في الأحلام كما فسره السابقين ، مثل :

تفسير البيض في الحلم من وجهة نظر الطب النفسى :

———————

يعتبر رؤية البيض في الأحلام مجرد إشارة للشخص صاحب الرؤيا بأنها بداية جديدة في حياته ، حيث أن البيض هو رمز للخصوبة و بشكله البيضاوى فهو يشبه العالم ، و لذلك فرؤية البيض في الأحلام هو تعبير عن بداية جديدة لشئ ما فى حياة الإنسان .** عند رؤيتك لظهور بيضة في يدك بشكل مفاجئ ، فهى تعبير عن هدية في طريقها إليك .

صفار البيض عموما هو رمز للحيية و الإبداع ، بينما اذا سقط على انسان فهو دليل على أنه قد أخطأ في حقك ، و انه بالفعل قد نال عقابه .

أما إذا دخلت محلا لبيع البيض ، فهذا يعنى أنك مقبل على مزيد من النجاح في عملك و حياتك .*تفسير رؤية البيض في الحلم ، كما فسره ابن سيرين :

———————–

* في حالة رؤية الشخص الدجاجة عندما تقوم بالبيض ، فان زوجته سوف تلد ولدا .

و من شاهد في حلمه أنه يأكل البيض النئ غير مستوى فانه يعلم بأن ماله حرام .

و من شاهد دجاجة تبيض في الحلم، فان زوجته سوف تلد له أولاد بعدد البيض الذي شاهده .

و اذا كان من شاهد البيض في الحلم عازب ، فانه يتزوج .

و من شاهد نفسه يعطى بيضة لولده و تنكسر البيضة فان الولد سوف يموت .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads