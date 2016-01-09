جديد: 4 خطوات سريعة لكونتور الحواجب

تقضين الكثير من الوقت في البحث عن ظلال العيون، الكحل والماسكرا التي تناسبك، وغالباً ما تنسين الحواجب. شكل وتحديد الحواجب من أساسيات المكياج، لذا يجب عدم تخطي هذه المرحلة لاستكمال الإطلالة والحصول على النتيجة التي تريدين.

إليك أربع خطوات سهلة للحصول على حواجب مثالية:

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الخطوة 1: استخدمي بودرة الجبين. حددي بها الحدود العليا والسفلى للحواجب. إذا كنت ستستخدمين لونين من بودرة الحواجب، يجب عليك استخدام اللون الأغمق أولاً.

الخطوة 2: استخدمي فرشاة الحواجب التي تكون بشكل زاوية، ثم ضعي بودرة الحواجب الداكنة في وسط الحواجب، وبالتالي فإن اللون سيكون في الوسط أغمق من بقية الحاجب ما يمنحك رسمة طبيعية.

الخطوة 3: انتقلي إلى الألوان الفاتحة عند أطراف الحواجب، ثم امزجي اللون الغامق نحو الخارج.

الخطوة 4: طبقي الكونسيلر على طول الجزء العلوي الخارجي والحدود السفلية للجبين، وامزجي ذلك بشكل جيد باستخدام فرشاة الكونسيلر بحيث يتحدد شكل الحاجب بشكل واضح.

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