شيء لا يصدق، امرأة صينية غيورة تسمم ابن أخيها لأنها لم تنجب طفلا

دفعت الغيرة و الحسد، امرأة صينية إلى القيام بتسميم ابن أخيها الذي لا يتجاوز عمره سبعة أشهر، و يعود السبب إلى شعورها بالغيرة من أم الطفل التي أنجبت صبيا، أما هي أنجبت صبية.

وفقا لتقارير إعلامية صينية، ذكرت صحيفة “ديلي ميل البريطانية”، أن المرأة التي لم يتم الإفصاح عن اسمها وتقطن بإقليم هونان الذي يقع وسط الصين، قامت بإطعام الطفل الصغير الزئيق بعد كسر ميزان الحرارة. أما الطفل الصغير الذي يدعى “كانج كانج” فهو الآن يتلقي العلاج حاليا في المستشفى، لتقوم عمته بتسليم نفسها إلى الشرطة.

أما أبوي الطفل الصغير قالوا أن طفلهم بدا و كأنه مريض عندما كانوا مجتمعين عائليا، ولم يعرفا سبب مرضه، كما بدت عليهم الحيرة في غرفة الصبي أين وجدوا ميزان الحرارة مكسورا بالقرب من سريره في الليلة نفسها التي مرض فيها.

و أضافت والدة الطفل أن عمته سممت طفلها بدافع الحسد، لأنها لم تنجب صبيا و أنجبت صبية، ليؤكد الأطباء أنهم وجدوا آثار الزئبق في براز الصبي، الأمر الذي أكد محاولة تسميم الطفل.

يجدر الإشارة أنه منذ دخول سياسة إنجاب طفل واحد في الصين في بداية السبعينيات من القرن الماضي، تفضل غالبية النساء إنجاب ذكر و ليس أنثى، كون ذلك يمنح القوة للعائلة لأنه سيكون مصدر للرزق للعائلة في المستقبل.

شبكةعيونالإخبارية

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