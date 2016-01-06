بالصور مشاهير ارتكبوا جرائم بشعة: أحدهم اغتصب طفلة وآخر قتل زوجته

المشاهير كغيرهم من البشر معرضون للوقوع في الخطأ وارتكاب الجرائم، حتى إن الكثرين منهم تورطوا في القتل، وآخرين في الاغتصاب والتعذيب.

ماجدة الخطيب

قتلت ماجدة الخطيب شابا بسيارتها عام 1982 بالخطأ، وقضت المحكمة بحبسها عامًا مع الشغل وتغريمها 50 ألف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه مع وقف التنفيذ.

كانت الجريمة الثانية في حياة ماجدة هي الإدمان، فكانت تتعاطى المخدرات، وألقي القبض عليها مع اثنين من أصدقائها في عام 1986، وعاقبتهم محكمة الجنايات في أبريل عام 1987 بالحبس من 2 إلى 3 سنوات، وكانت ماجدة وقتها قد أنكرت التهمة وأكدت أن المواد المخدرة التي تم العثور عليها كانت «تمثيلا في تمثيلا»، لتصوير فيلم «ابن تحية عزوز».

هشام طلعت مصطفى وسوزان تميم

اتُّهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الملقب بملياردير الشقق، بالتحريض على قتل الفنانة اللبنانية الراحلة سوزان تميم، التي لقيت مصرعها ذبحًا في دبي عام 2008 على يد ضابط مصري سابق يدعى محسن السكري.

إيهاب صلاح سالم

أُدين المذيع المصري إيهاب صلاح سالم بقتل زوجته، مستخدمًا سلاحه الناري المرخص تحت تأثير المخدر، وحكم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا.

أيمن السويدي

تلقت الفنانة ذكرى من زوجها رجل الأعمال أيمن السويدي عشرات الطلقات النارية، في جريمة قتل هزت أرجاء الوطن العربي، ومات منتحرًا هو الآخر في النهاية، عام 2003.

وفاء مكي

اشتُهرت الفنانة وفاء مكي بقضيتها التي اتهمت فيها بتعذيب خادمتها، وحكمت عليها محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بالسجن لعشر سنوات، وأُفرج عنها بعد ثلاث سنوات قضتها في السجن.

جي زي

عندما كان في عمر 12 عامًا؛ أصاب أخاه الأكبر «أريك» بطلق ناري في كتفه، ولكنه لم يتم اعتقاله لصغر سنه، وفي عام 1999، طعن أحد المنتجين الفنيين أمام أحد النوادي الليلية وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات.

ماثيو برودريك

عندما كان يتعلم القيادة في أواخر الثمانينيات، دهس بسيارته سيدة وأمها وقتلهما على الفور، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات، وبعدها تم إلغاء الحكم واستبدال غرامة مالية به.

بيل كوسبي

يعتبر الممثل الكوميدي الشهير بيل كوسبي آخر المشاهير المتورطين في جرائم جنسية، حيث يمثل بيل كوسبي أمام المحكمة الآن لاتهامه بالاعتداء الجنسي على أكثر من 40 سيدة، منذ سنوات طويلة.

مايك تايسون

عام 1991 تم القبض على الملاكم الشهير لاغتصابه فتاة عمرها 18 عاما، تُدعى «ديزيريه واشنطن»، المتسابقة في مسابقة ملكة جمال السود بالولايات المتحدة الأمريكية، وحُكم عليه بالسجن 6 سنوات، قضى منها 3 فقط، وتسببت هذه الجريمة فى إنهاء علاقته بزوجته «روبين جيفينز»، التي بدورها شهرت به وقالت إنه كان عنيفًا دائمًا معها أيضًا وأن زواجها منه كان جحيمًا.

وقالت «واشنطن» إنها تلقت مكالمة هاتفية من «تايسون» دعاها لحضور حفلة، ثم قابلها بإيحاءات جنسية، ووفقًا لشهادة «واشنطن» فإنها بمجرد وصولها إلى غرفته بالفندق اغتصبها «تايسون» رغم توسلاتها له بأن يتوقف عن ذلك.

سنوب دوج

تم القبض عليه عدة مرات لحيازته مخدرات وأسلحة نارية، وفي عام 1993 تورط الفنان المعروف في جريمة قتل رجل عصابات، ولكن المحكمة برأته معتبرة أنها كانت حالة دفاع عن النفس.

داني تريجو

هو في الأصل مجرم محترف قبل أن يكون ممثلا، فقد سُجن بعدة تهم مختلفة كالقتل والسرقة وحيازة المخدرات وقضى 11 عاما بالسجن، وخرج من السجن ليعمل موزعا للمخدرات، وذات يوم عرض عليه أحد زبائنه أن يظهر في أحد الأفلام بدور مجرم، ومع تعدد الأدوار احترف تمثيل دور المجرم الخارج عن القانون، حتى إنه لم يكن يبذل أي مجهود في التمثيل، كان فقط يتصرف بطبيعته.

فرانك ريبري وكريم بنزيمة

ومن أشهر اللاعبين الذين تورطوا في جرائم جنسية، يأتي الثنائي الفرنسي فرانك ريبري لاعب فريق بايرن ميونخ، وكريم بنزيمة لاعب ريال مدريد، بعد مثولهما أمام المحكمة لاتهامهما بممارسة الجنس مع فتاة قاصر.

مايكل جاكسون

اتهم «جاكسون» باغتصاب أطفال 14 مرة خلال حياته، وكذلك تهمة خطف الأطفال واحتجازهم، وعلى الرغم من تبرئته قبل وفاته فإن الكثيرين يؤمنون بأنه اكتسب البراءة بطرق غير شرعية، ورغم وفاته فإن هناك ضحايا خرجوا ليتحدثوا عن الذي فعله «جاكسون» بهم عندما كانوا أطفالًا.

كريس بنوا

في عام 2007 قام المصارع الشهير بجريمة مروعة، حيث قتل زوجته وابنه الوحيد ثم انتحر، حيث كان يعانى من مشكلات نفسية كبيرة ويتعاطى جرعات عالية من المهدئات والعقاقير المحظورة.

سلمان خان

في مايو 2015، قضت محكمة هندية بالسجن على «سلمان» لمدة خمسة أعوام، في قضية منذ عام 2002 اتهم فيها بقتل مشرد كان ينام على الطرقات، وذلك عندما صدمه هو أربعة أشخاص آخرين بسيارته ثم فر هاربًا من مكان الحادث.

روبرت بليك

الفنان روبرت بلاك تورط في قتل زوجته عام 2000، وغرمته المحكمة 30 مليون دولار تعويضات لأطفال كريستيانا.

أوسكار بيستوريوس

اتهم العداء الجنوب إفريقي أوسكار بيستوريس بقتل صديقته، عن طريق الخطأ ظنا منه أنها لص.

أو جي سيبمبسون

لاعب كرة القدم الأمريكي الشهير أو جي سيمبسون، اتهم بقتله زوجته السابقة وصديقها، وتوصلت المحكمة إلى أنه غير مذنب في حكم مثير للجدل رغم وجود أدلة الحمض النووي.

جيج يونج

الممثل جيج يونج الحائز على جائزة الأوسكار عُثر عليه وزوجته في شقتهما الخاصة مقتولين رميًا بالرصاص، إلا أن الشرطة خلصت في نهاية المطاف إلى قتله زوجته أولًا ثم انتحاره.

شبكةعيونالإخبارية

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