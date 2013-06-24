المخرج من الازمه

كتب / عادل العصفورى

سيدى الرئيس المحترم المنتخب أن غضب الشارع لا قدر الله ليس من أجل فساد و لكن من اجل سؤاء اداره و قد يكون لقلة الخبرات او لعدم اخلاص المساعدين علينا ان نترك الحوارات و كفنا كلام نريد اعمال من اجل احتواء غضب الشارع لان الحوارات ليس لها معنى لان ما يريده الشارع اصبح معلوم مثل شمس الظهيره ولا تلتفت الى اى لجان او انقاذ لان من المفروض انت المسئول عنا و انت المنقذ بعد الله نريد حلول عمليه وانا ارى ان نبض الشارع يقول

1- أعتقد سيدى المؤيد المحترم قبل المعارض متاكد من سؤ اداء الحكومه فعليك بالتغير و و تنفيذ وعد فيرمونت حكومه وطنيه من ائتلاف وطنى و رئيس شخصيه قويه محترمه مستقله هذا وعدك

2- نائب عام جديد رغم احترامى لشخصه الكريم ولكن محسوب عليك و مشكوك فى اجراءات التعين فنرجع لمجلس القضاء لاختيار النائب العام وانت تقوم بالتعين

3- الكل متفق ان هناك مواد مختلف عليها و تحتاج لتعديل و هذا اقراه المستشار حسام الغريانى وال مكى فما المانع من التعديل خاصة ان عليها حوارات من فتره طويله و اعتقد ان ايمن نور اوصلكم المواد المطلوبه للتغير و انا لست قانونى حتى اتعمق فى هذا الامر فالامر لا يحتاج لحوار لقرارات منك و انهى الامر

4- دراسة اى قرار قبل صدوره و اختيار مساعدين و مستشارين و الاغلبيه من خارج الجماعه حتى تكون القرارا تحمل راىء كل الطوائف و تكون واضحه امامك لان اصدار قرار ولا يحترم او الرجوع فيه تحت ضغط الراى العام يقلل من هيبة الدوله كما حدث فى الاعلان المشئوم الذى شطر البلاد و تم الغائه ولا تسمع لكلام المؤمرات وغيره و ان وجد حاسب و لا ترحم اى متامر لاننا معك و مع الشرعيه لانك دولة مصر و لو سقطت او رحلت قبا انقضاء مدتك ستسقط دولة مصر ولكن تقوم او يكون لها قائمه وكل شىء يباح و لن يعيش لنا رئيس

5- البعد عن فكرة الاستحواذ و تفضيل الجماعه كلهم محترمين و لكن اختار الاكفاء مهما كان فصيله او دينه و خاصة فى موضوع المحافظين لان الشعب فهم انك تريد ان تعاقب المحافظات الاقل تصويت لك بمحافظين اخوان رغم انهم اشخاض نجلهم

6- محاسبة كل المسئولين عن نزيف دم الشباب

7- و اخيرا سيدى الرئيس الدكتور المحترم اترك الحوارات و اصدر القرارات انت بنفسه و قوم بالتغير و التعديل لان هذه مطالب امه و تعتقد معظمها كانت من بنود فورمونت وليس من العيب التعديل و الوفاء بالمعاهده الان لان هذا وقتها و بهذا تغلق كل الابواب على المعارضه الشريفه او غيرها و ياريت تخرج علينا و بلاش الدكتور ياسر لان الشعوب الحره دائما تتطلع لرئيسها و تحب ان تسمع منه شخصيا خاصة اننا انتخبناك بحب و املنا فى الله كبير و فيك و عليك ان تحتوى المعارضه لانها ليست معارضه او اقصد تحتوى من لم يصوت لك وهم 48% من الشعب المصرى هل يستهان بهم ولا يكونوا فى الاعتبار بل بالعكس يكونوا فى الاعتبار اكثر من رجالك لانك تسعى لحبهم من اجل لم الشمل و توسيع قاعدتك و ترسيخ الاستقرار لانى اخاف ان اصبح غدا اجدوطنى لبنان حروب اهليه و شوارع و كل بيت فيه ألى ولا امان ولا استقرار بعد ما كان بيضرب بنا المثل استقرار مصر هو استقرار العروبه و الاسلام لان مصر القلب النابض للعروبه و للاسلام و شكرا مواطن مصرى حر احبك فى الله و اختارك بحب من اجل استقرار ورخاء و لا تسمع لاصوات الرحيل فانت المنتخب و انت الاستقرار و لكن اسمع للمعارضه و التعديل و بالتوفيق و حفظ مصر و اهلها رب العباد

شبكةعيونالإخبارية

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