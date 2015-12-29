كيف تقيّمين إطلالات شيرين في حلقات The Voice 2015؟

شارف عام 2015 على الانتهاء، وقد أسدل الستار على الموسم الثالث من برنامج المواهب الغنائي المعروف The Voice بفوز النجمة شيرين ومتسابقتها باللقب، ولكن هل حققت شيرين فوزاً بأناقتها هذا العام؟.

تميل النجمة الأنيقة شيرين لاختيار الإطلالات العصرية والتصاميم الجريئة لتحصل على إطلالات استثنائية ومختلفة في كل أسبوع، وقد شاهدناها متألقةً بالتنسيقات البسيطة في بداية البرنامج حيث بدت إطلالتها عصريةً وجذابةً بالبنطلون الأبيض الذي نسقته مع توب برتقالي بتصميم عصري مختلف، وتنورة Dolce & Gabbana التي ارتدتها مع توب أبيض بسيط فبدت إطلالتها ناعمة وأنيقة.

أما في الحلقات النهائية فقد اختارت شيرين تصاميم مختلفة للسهرات، منها فستان المصمم الكويتي يوسف الجسمي الذي سبقتها لارتدائه عدد من النجمات مثل: كلوي كارداشيان

Khloé Kardashian، بريتني سبيرز Britney Spears وهند، والفستان الأبيض الساحر الذي بدت به كالعروس، كما لا يمكن أن ننسى فستان الحلقة النهائية من نيكولا جبران الذي تميز باللون البني والقصات الجذابة.

يمكن أن نقول ببساطة إنّ النجمة شيرين تفوّقت من جميع النواحي في موسم هذا العام من The Voice، شاهدي إطلالاتها في الصور أعلاه وأخبرينا إن كنت توافقيننا الرأي.