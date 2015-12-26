مؤتمر وزراء التعليم العالى العرب يوصى بإتاحة البيانات وتنوع مصادر التمويل

أصدر المؤتمر الخامس عشر للوزراء المسئولين عن التعليم العالى والبحث العلمى فى الوطن العربى الذى انعقد بالأكاديمية العربية بالإسكندرية عدة توصيات، جاء أهمها دعوة الدول العربية إلى إتاحة البيانات والإحصاءات والمعلومات لوضع مؤشرات لقياس أداء ومخرجات التعليم والبحث العلمى وقياس العائد منه.

ودعوة الدول العربية إلى تنويع مصادر تمويل التعليم العالى والبحث العلمى من خلال الوقف التعليمى والبحثى، مساهمة مؤسسات القطاع الأهلى والخاص، ترشيد مجانية التعليم، زيادة المساهمة الإنتاجية للجامعات، تجربة الكراسى العلمية والبحثية، مساهمات الخريجين، الاهتمام ببرامج التعليم الرقمى وضبطها.

بالإضافة إلى دعوة الدول العربية إلى تبادل الخبرات فى مجال حوكمة التمويل والممارسات الجيدة ودعوة الدول العربية إلى تبادل الخبرات والطلاب والأساتذة بين الجامعات والأكاديميات العربية الناجحة، وكذلك دعوة الدول العربية إلى دعم صمود الشعب الفلسطينى وحماية مؤسساته التعليمية والجامعية من الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة التى طالت الطلاب والأساتذة والبنى التحتية وإدانتها، من خلال زيادة المنح الدراسية المخصصة للطلاب الفلسطينيين، الاستفادة من الأساتذة من الخبرات التى تراكمت فى فلسطين فى مجالات التعليم الإلكترونى والتعليم المفتوح والتعليم عن بعد، وتشجيع التعاون بين الجامعات الفلسطينية والعربية.

كما توجه المؤتمر بالتوصيات التالية إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، حيث أوصى بدعوة المنظمة العربية إلى إعداد دراسة معمقة عن الوقف التعليمى والبحثى وسبل نشر ثقافة هذا التمويل، وكذلك دعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى مراجعة مسمى المجلس المقترح ليتوافق مع المهام الموكلة إليه، وذلك طبقا للإستراتيجية العربية للبحث العلمى والابتكار، وتعديل النظام الأساسى المقترح وفق المهام والأهداف الخاصة باللجنة المقترحة.

وأخيرا تفويض المجلس التنفيذى للمنظمة باعتماد مشروع النظام الأساسى للمجلس بعد التأكد من استكمال الصياغة.

من جهة أخرى تقرر تشكيل لجنة متابعة من كل من: دولة رئيس المؤتمر الخامس عشر، ودولتى نائبى الرئيس والدولة المستضيفة للمؤتمر السادس عشر والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تتولى وضع آليات علمية وخطط زمنية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر.