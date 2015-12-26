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محافظ القليوبية الجديد: بابى مفتوح للجميع

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محافظ القليوبية الجديد: بابى مفتوح للجميع محافظ القليوبية الجديد: بابى مفتوح للجميع
أكد اللواء دكتور رضا محمد محيى الدين فرحات محافظ القليوبية الجديد، أن باب المحافظة سيكون مفتوحا دائما أمام جميع المواطنين، وسيكون مكانه دائما فى الشارع حتى يشعر المواطن بتواجدى الدائم.

وأشار محافظ القليوبية فى تصريحات صحفية إلى أن الخلفية العسكرية لديه ستؤهله أن يكون على قدر المسئولية، لأننا فى أغلب الظروف لا ننام إلا ساعات قليلة جدا، وأكد أن أولى أولوياته فى المحافظة، بناء جسر ثقة بين القيادة وبين شعب القليوبية، مؤكدا أهمية المشاركة المجتمعية فى حل القضايا.

وأكد المحافظ أنه بدأ حياته ضابطًا بأمن الدولة بقسم الشئون المالية ثم انتقل بعدها إلى شرطة الكهرباء ومنها كمساعد لوزير الداخلية وعضو فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بقرار أصدره المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق فى مايو الماضى، ليصبح اللواء رضا عضوا به ممثلا عن وزارة الداخلية فى الجهاز لمدة عامين.

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مصر 365