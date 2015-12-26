موجز المحافظات.. المؤبد لنقيب وأمين شرطة لتعذيبهما مواطنين بطنطا

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، السبت، أبرزها أن محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار سعيد صبرى، قضت بسجن النقيب أحمد الكفراوى، معاون مباحث قسم أول طنطا، وأمين الشرطة أحمد صالح من قوة المباحث، بالمؤبد غيابياً، وحبسهما سنة أخرى مع الشغل فى واقعة تعذيب مواطنين هما: إسماعيل عبد الحميد وياسر الملاح، داخل سجن قسم أول طنطا، ما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى.

وأعلنت مصادر طبية بشمال سيناء استقبال مستشفى العريش العام مزارعا مصابا إثر انفجار عبوة ناسفة فى جرار زراعى كان يقوده وسط الشيخ زويد.

وأحبط رجال مباحث دمياط برئاسة العميد سيد العشماوى مدير إدارة البحث الجنائى، السبت، مخططاً لعناصر من جماعة الإخوان الإرهاربية يستهدف الكنائس، والمنشآت الحيوية، ورجال الشرطة، والقوات المسلحة، أثناء الاحتفالات بأعياد الكريسماس و25 يناير المقبل.

وقضت دائرة الإرهاب الشرقية المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس لدواع أمنية، السبت، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ28 إخوانياً، فى القضية رقم "5612" لسنة 2015، وذلك لحرقهم محولات الكهرباء، والتحريض على العنف بمدينة فاقوس.

وعادت حركة القطارات بخط الشرق "القاهر - الزقازيق" بعد 5 ساعات، من حدوث انفجار وقع صباح السبت، بين قرية أنشاص الرمل وسلمنت بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، أسفر عن انفصال 70 سم من قضبان السكة الحديد.

وقال مصدر مسئول بإدارة حركة الركاب بمحطة سكة حديد السويس، إن المهندس سعد الجيوشى، وزير النقل، قرر إعادة تشغيل القطارات بين السويس – والإسماعيلية، السبت، بعد توقف 4 أيام بقرار من الوزير نفسه عقب تحطيم نوافذ القطار بسبب مشاجرة.

واستخرج رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، جثة أحد ضحايا عقار كرموز المنهار، وتم إنقاذ 3 آخرين من تحت الأنقاض، حيث تم نقلهم إلى المستشفى فى حالة خطيرة.

وإلى أهم الأخبار:

- "جنايات طنطا" تقضى بالمؤبد على نقيب وأمين شرطة لتعذيبهما مواطنين

- ضبط عامل يؤجر مسجدا بدمنهور لممارسة الدعارة مقابل 50 جنيها

- أمين شرطة يطلق النار على نفسه اعتراضًا على نقله لـ"سفاجا"

- إصابة فلاح إثر انفجار عبوة ناسفة بجرار زراعى فى الشيخ زويد

- إبطال مفعول عبوة ناسفة بالعريش

- انتشال جثة من عقار كرموز المنهار وإنقاذ 3 آخرين من تحت الأنقاض



>- أمن دمياط يضبط تنظيمًا إخوانيًا يستعد لاستهداف الكنائس والمنشآت الحيوية

- المشدد 5 سنوات لـ28 إخوانيا بتهمة حرق محولات الكهرباء بفاقوس

- عودة حركة القطارات بخط الشرق "القاهرة - الزقازيق" بعد انفجار عبوة بدائية

- عودة حركة القطارات بين السويس والإسماعيلية بعد قرار وزير النقل

- مصدر بمطار برج العرب: اللافتة المكتوبة بخط اليد تصرف فردى وتم إزالتها

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