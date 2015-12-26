وكيل "تعليم كفرالشيخ" تطرح مشاكل المحافظة على الوزير وتعد بحل مشكلة 3آلاف عامل

عرضت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، أخطر قضايا التعليم بالمحافظة على الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم خلال اجتماع الوزير بوكلاء الوزارات عبر الفيديوكونفرانس.

وقالت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، إنها عرضت على الوزير تجربة دراسة ميكنة العمل بديوان المديرية والإدارات التعليمية.

وأضافت أنها أشارت إلى مقترح لمواجهة العجز القائم فى موظفى الشئون القانونية وطالبت بالعمل على وضع حل لـ3000 عامل يكلفون المديرية 2 مليون ونصف شهريا يحصلون عليها من ميزانية الأنشطة بالمدارس، معينين على الصناديق الخاصة.

وقالت إن الوزير طالب بوضع حل فورى وقانونى، مؤكداً أنه لا يمكن السكوت على ذلك وطالب بدراسة الموقف ووضع الحلول.