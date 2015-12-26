4 نصائح مثبتة علميًا تعزز الشعور بالسعادة أهمها اشكر الناس وعبر عن مشاعرك

الحزن والضيق والمواقف والأحاسيس السلبية التى يتعرض لها الإنسان على مدار اليوم هى المدمر الأول لطاقته ونشاطه وحيويته، ولذا لابد أن يتخلص أولاً من هذه الأحاسيس إذا أراد أن يستغل حياته بشكل أفضل وتحقيق كل أحلامه وطموحاته.

ونقدم لكم من خلال هذا التقرير مجموعة من الوسائل المثبتة علميًا التى تساهم فى جعلك تشعر بالسعادة، وذلك حسبما نشر بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وهى تشمل:

1.الشعور بالامتنان والشكر حيال المواقف الجيدة التى تتعرض لها خلال يومك يساهم فى تعزيز شعورك بالبهجة والسعادة، ويساهم فى تعزيز مستويات هرمون السعادة "سيروتونين" والموصل العصبى "دوبامين" داخل المخ.

وأكدت الدراسات أن إظهار الشعور بالشكر والامتنان تجاه الأشخاص الذين ساعدوك وقدموا لك كل ما هو جميل خلال حياتك يساهم فى تعزيز علاقاتك الاجتماعية معهم وتحسين حالتك النفسية.

2. عبر عن مشاعرك وأحاسيسك ولا تلجأ إطلاقًا إلى إخفائها، سواء عن طريق الكلام أو لغة الجسد أو حتى بتعبيرات وجهك، حيث سيساهم ذلك فى إحداث تأثيرات إيجابية رائعة على حالتك النفسية، كما سيجعلك تفهم حياتك بشكل أكبر وتتعرف على الأشياء التى تجعلك سعيدًا وتحاول أن تصل إليها بشكل متكرر.

3. احذر أن تسعى بشكل دائم نحو المثالية والإتقان المبالغ فيه لأن ذلك سوف يرهق ذهنك جدًا، ويضع على كاهلك المزيد من الضغوط، بل اتخذ القرار بشكل سريع ودون تعقيد، حيث سيساهم ذلك فى جعل مخك يشعر بحرية وسلام نفسى أكبر، وسيقلل من التوتر خاصة ً أن القرارات السليمة غير المثالية، تساهم فى تنشيط أجزاء أكبر من المخ أفضل من القرارات المعقدة التى تتسم بالمثالية الزائدة.

4.التفاعل جسديًا مع الأشخاص الذين تحبهم ولا تبخل عليهم بالبسمة والأحضان والقبلات، حيث ثبت أن الاحتكاك الجسدى مع الأشخاص يساهم فى إفراز هرمون الأوكسيتوسن فى المخ، وهو ما يقوى الروابط الاجتماعى ويحسن الشعور بالسعادة والبهجة والفرح، وكما تساهم الأحضان والقبلات فى تعزيز العلاقات الاجتماعية وتحسين الشعور بالسعادة.