أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو..توفيق عكاشة: "فلتذهب المناصب إلى الجحيم.. ولا أمل فى إصلاح مصر"

Google+ Print
بالفيديو..توفيق عكاشة: "فلتذهب المناصب إلى الجحيم.. ولا أمل فى إصلاح مصر" بالفيديو..توفيق عكاشة: "فلتذهب المناصب إلى الجحيم.. ولا أمل فى إصلاح مصر"
أكد توفيق عكاشة عضو مجلس النواب، أنه سيقدم استقالته من البرلمان، وسيسافر خارج البلاد، قائلاً: "فلتذهب المناصب إلى الجحيم ألف مرة، وتبقى ، إنهم يريدون إدارة مصر وفقًا لهواهم".
>
>وأضاف عكاشة، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "السادة المحترمون" على فضائية "on tv": "أنا مهدد للتصفية معنوياً وجسدياً، وهناك عدة سوابق تؤكد تعرضى للتهديد والحرب من قِبَل بعض الجهات، وأبرزها تعرضى للحرب خلال الانتخابات البرلمانية من قِبَل شرطة طلخا.. أريد ترك مصر لأننى اكتشفت أنه لا أمل فى الإصلاح، وبمفردى لن أستطيع فعل شىء".
>توفيق عكاشة: سأهاجر وأبيع ممتلكاتى فى مصر وسأستقيل من البرلمان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر