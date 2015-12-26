بالفيديو..توفيق عكاشة: "فلتذهب المناصب إلى الجحيم.. ولا أمل فى إصلاح مصر"

أكد توفيق عكاشة عضو مجلس النواب، أنه سيقدم استقالته من البرلمان، وسيسافر خارج البلاد، قائلاً: "فلتذهب المناصب إلى الجحيم ألف مرة، وتبقى مصر، إنهم يريدون إدارة مصر وفقًا لهواهم".إعلان - Ads إعلان - Ads
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>وأضاف عكاشة، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "السادة المحترمون" على فضائية "on tv": "أنا مهدد للتصفية معنوياً وجسدياً، وهناك عدة سوابق تؤكد تعرضى للتهديد والحرب من قِبَل بعض الجهات، وأبرزها تعرضى للحرب خلال الانتخابات البرلمانية من قِبَل شرطة طلخا.. أريد ترك مصر لأننى اكتشفت أنه لا أمل فى الإصلاح، وبمفردى لن أستطيع فعل شىء".
>توفيق عكاشة: سأهاجر وأبيع ممتلكاتى فى مصر وسأستقيل من البرلمان
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>وأضاف عكاشة، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "السادة المحترمون" على فضائية "on tv": "أنا مهدد للتصفية معنوياً وجسدياً، وهناك عدة سوابق تؤكد تعرضى للتهديد والحرب من قِبَل بعض الجهات، وأبرزها تعرضى للحرب خلال الانتخابات البرلمانية من قِبَل شرطة طلخا.. أريد ترك مصر لأننى اكتشفت أنه لا أمل فى الإصلاح، وبمفردى لن أستطيع فعل شىء".
>توفيق عكاشة: سأهاجر وأبيع ممتلكاتى فى مصر وسأستقيل من البرلمان