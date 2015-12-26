زكى بدرلـ"على مسئوليتى": تلقيت شتائم من شخصيات لم نخترها بحركة المحافظين

قال الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، إن حركة المحافظين الجدد جاءت لحل المشكلات التى تواجه بعض المحافظات، مؤكدا أن الوزارة تقوم بتقييم آداء المحافظين باستمرار، ومدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم، مضيفا أنه عندما تم الاستقرار على حركة المحافظين الجدد كلفه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بالاتصال بالمحافظين السابقين حتى لا يفاجئون بالقرار.

وأضاف بدر خلال اتصال هاتفى مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن هناك عددا من الشخصيات التى تم اختيارها فى المحافظين الجدد اعتذروا عن تحمل المسئولية، مؤكدا أنه تلقى السباب والشتائم من بعض الأشخاص الذين لم يتم اختيارهم فى حركة المحافظين الجدد، مضيفا أنه تم الاختيار بدقة شديد.

وأشار زكى بدر إلى أن الوزارة تحرص فى اختيار المحافظين على قدرتهم على حل مشاكل المواطنين، مؤكدا أنه لم يطلب من محافظ الشرقية السابق رضا عبد السلام تعيين نائبه مكانه، مضيفا أنه كان هناك أسلوب راق من بعض المحافظين السابقين عندما أبلغتهم بالقرار، لافتا إلى أن قرار إقالة المحافظ من منصبه هو سلطة كاملة لرئيس الجمهورية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتمع مع المحافظين ووجه بتنمية المحافظات ومحاربة الفساد وحل مشاكل المواطنين والعمل الميدانى والارتقاء بالخدمات الجماهيرية، مؤكدا أنه لا توجد تفرقة على أى أساس أو تمييز فى اختيار المحافظين الجدد.