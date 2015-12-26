أخبار عاجلة

«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

زكى بدرلـ"على مسئوليتى": تلقيت شتائم من شخصيات لم نخترها بحركة المحافظين

Google+ Print
زكى بدرلـ"على مسئوليتى": تلقيت شتائم من شخصيات لم نخترها بحركة المحافظين زكى بدرلـ"على مسئوليتى": تلقيت شتائم من شخصيات لم نخترها بحركة المحافظين
قال الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، إن حركة المحافظين الجدد جاءت لحل المشكلات التى تواجه بعض المحافظات، مؤكدا أن الوزارة تقوم بتقييم آداء المحافظين باستمرار، ومدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم، مضيفا أنه عندما تم الاستقرار على حركة المحافظين الجدد كلفه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بالاتصال بالمحافظين السابقين حتى لا يفاجئون بالقرار.

وأضاف بدر خلال اتصال هاتفى مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن هناك عددا من الشخصيات التى تم اختيارها فى المحافظين الجدد اعتذروا عن تحمل المسئولية، مؤكدا أنه تلقى السباب والشتائم من بعض الأشخاص الذين لم يتم اختيارهم فى حركة المحافظين الجدد، مضيفا أنه تم الاختيار بدقة شديد.

وأشار زكى بدر إلى أن الوزارة تحرص فى اختيار المحافظين على قدرتهم على حل مشاكل المواطنين، مؤكدا أنه لم يطلب من محافظ الشرقية السابق رضا عبد السلام تعيين نائبه مكانه، مضيفا أنه كان هناك أسلوب راق من بعض المحافظين السابقين عندما أبلغتهم بالقرار، لافتا إلى أن قرار إقالة المحافظ من منصبه هو سلطة كاملة لرئيس الجمهورية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتمع مع المحافظين ووجه بتنمية المحافظات ومحاربة الفساد وحل مشاكل المواطنين والعمل الميدانى والارتقاء بالخدمات الجماهيرية، مؤكدا أنه لا توجد تفرقة على أى أساس أو تمييز فى اختيار المحافظين الجدد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365