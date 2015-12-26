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زكى بدر: ما حدث يسيئ لمحافظ الشرقية السابق وكنت أتوقع منه رد فعل أفضل

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زكى بدر: ما حدث يسيئ لمحافظ الشرقية السابق وكنت أتوقع منه رد فعل أفضل زكى بدر: ما حدث يسيئ لمحافظ الشرقية السابق وكنت أتوقع منه رد فعل أفضل
قال أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، إن محافظ الشرقية الدكتور رضا عبد السلام، اتصل به من داخل كلية الحقوق ليطلب منه أن يطمئنه على تغيير المحافظين، كى يضع نفسه فى الجدول ويجهز لطباعة الكتب للنصف الثانى من العام الدراسى الحالى.

وقال بدر فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه "على مسئوليتى" المذاع على فضائية صدى البلد: "اتصلت بمحافظ الشرقية إمبارح الساعة 3 عصراً، والغريب الناس قالت اتصلت بيه وهو بيصلى، واللى حصل أساء للمحافظ نفسه وكادت تسيئ لزملائه، ولم يحدث أنى طالبته أن يترك مكتبه، كل ما يقال جاء على لسان موظف عنده، وكنت أتخيل أن رد فعل السيد المحافظ يأتى كما فعل الزملاء الآخرون.

وتابع وزير التمنية المحلية، قائلاً: "محافظ الشرقية السابق اتصل بيا من كلية الحقوق وقالى لو سمحت لو فى تغيير عشان أشترك فى الجدول وأطبع الكتب"، مشيراً إلى أنه لم يفوض نائبه بدلاً منه.

واستطرد: "عندما تأكدنا من التغيير وموافقة السيد الرئيس على الأسماء اتصلت بالـ10 محافظين وكلهم محترمون جداً وقالولى خدمنا وبنخدم وبذلنا مجهودا وقضينا الواجب المطلوب، وإحنا منتظرين فى مكاتبنا لحد ما يجى الزملاء الجدد، لنطلعهم على أهم القضايا، وهذا فى منتهى التحضر والاحترام، وسلوك لابد أن نشجعه".

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مصر 365