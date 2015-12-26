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الأقمار الصناعية تكشف تخزين إثيوبيا لمياه النيل خلف سد النهضة منذ أيام

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الأقمار الصناعية تكشف تخزين إثيوبيا لمياه النيل خلف سد النهضة منذ أيام الأقمار الصناعية تكشف تخزين إثيوبيا لمياه النيل خلف سد النهضة منذ أيام
أكد الدكتور علاء النهرى، نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، أن آخر صور التقطتها الأقمار الصناعية لسد النهضة الإثيوبى منذ أيام قليلة، تؤكد بدء عملية التخزين الجزئى للمياه، خاصة مع انتهاء إثيوبيا من إنشاء توربينين كاملين وتشغيلهما وإطلاق المياه فيهما لتوليد الكهرباء.

وأضاف نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، لـ"اليوم السابع"، أن تشغيل توربينين يعني رفع منسوب المياه فوق 40 مترا وراء السد وهو ما يعنى بدء عملية التخزين الجزئى فعليا.

وشدد "النهرى"، على أن أديس أبابا ستزيد عدد التوربينات التى تعمل بالسد مما سيضطرها لحجز كميات أكبر من المياه.

جدير بالذكر أن الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، علق على مرور المياه من بوابات سد النهضة، بأنه لا توجد معلومات لدى عن بدء التخزين، مشددا على أن هذه الخطوة لا تعنى بدء التخزين فى بحيرة السد.


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>مصادر: تحويل إثيوبيا مجرى النيل لتصدير فشلها فى احتواء خلافاتها الداخلية

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