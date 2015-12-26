أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إصابة 8 أشخاص والقبض على 13 فى مشاجرة بين عائلتين بالمنيا

Google+ Print
إصابة 8 أشخاص والقبض على 13 فى مشاجرة بين عائلتين بالمنيا إصابة 8 أشخاص والقبض على 13 فى مشاجرة بين عائلتين بالمنيا
أصيب 8 اشخاص ، اليوم السبت ، فى مشاجرة بين عائلتين بقرية ريحانة التابعة لمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا بسبب لعب الأطفال.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى يفيد، بنشوب مشاجرة بين عائلتين، وأسفرت المشاجرة عن إصابة 8 اشخاص من الطرفين.

بالانتقال تبين أن المشاجرة وقعت بين كلا من " محمد .ى "، 34 سنة عامل " هانى .م "، 38 سنة كهربائى و" محمود .م "، 55 سنة و" ضياء .ا"، 23 سنة سائق و"محمد .م"، 51 سنة سائق و"أحمد .ف"، 50 سنة مدرس و" أحمد .م "، 48 سنة سائق طرف أول ، وبين " شعبان .ا"، 58 سنة خفير و"أحمد .م "، 25 سنة عامل و"إسلام .ع"، 15 سنة طالب .و" احمد .م "، 35 سنة عاطل مصاب بطلق نارى بالعين و"هيثم .ا"، 17 سنة طالب مصاب بطلق نارى بالعين و"محمود .ر " 17 سنة طالب ، طرف ثانى ، وأسفرت المشاجرة عن إصابة 8 اشخاص.

وتبين أن المشاجرة نشبت لخلافات بسبب لعب الأطفال ، وتم القبض على 13 شخصا من الجانبين وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365