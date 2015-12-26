إصابة 8 أشخاص والقبض على 13 فى مشاجرة بين عائلتين بالمنيا

أصيب 8 اشخاص ، اليوم السبت ، فى مشاجرة بين عائلتين بقرية ريحانة التابعة لمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا بسبب لعب الأطفال.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى يفيد، بنشوب مشاجرة بين عائلتين، وأسفرت المشاجرة عن إصابة 8 اشخاص من الطرفين.

بالانتقال تبين أن المشاجرة وقعت بين كلا من " محمد .ى "، 34 سنة عامل " هانى .م "، 38 سنة كهربائى و" محمود .م "، 55 سنة و" ضياء .ا"، 23 سنة سائق و"محمد .م"، 51 سنة سائق و"أحمد .ف"، 50 سنة مدرس و" أحمد .م "، 48 سنة سائق طرف أول ، وبين " شعبان .ا"، 58 سنة خفير و"أحمد .م "، 25 سنة عامل و"إسلام .ع"، 15 سنة طالب .و" احمد .م "، 35 سنة عاطل مصاب بطلق نارى بالعين و"هيثم .ا"، 17 سنة طالب مصاب بطلق نارى بالعين و"محمود .ر " 17 سنة طالب ، طرف ثانى ، وأسفرت المشاجرة عن إصابة 8 اشخاص.

وتبين أن المشاجرة نشبت لخلافات بسبب لعب الأطفال ، وتم القبض على 13 شخصا من الجانبين وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .