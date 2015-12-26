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وزير التنمية المحلية عن تعيين محافظين ذوى خلفية عسكرية:"المدنيين رفضوا"

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وزير التنمية المحلية عن تعيين محافظين ذوى خلفية عسكرية:"المدنيين رفضوا" وزير التنمية المحلية عن تعيين محافظين ذوى خلفية عسكرية:"المدنيين رفضوا"
علق د.أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، على تعيين 11 محافظاً جديداً معظمهم ذوو خلفية عسكرية وشرطية، موضحاً أن الجماهير لا ترحم والرقابة شديدة جداً والعمل فى "مافيهوش رحمة".

وقال "بدر"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "cbc"، إنه عرض على مدنيين كثيرين تولى منصب المحافظ لكنهم رفضوا، كما أن بعضهم رفض مجرد طرح الفكرة، مؤكداً أن اختيار المحافظين الجدد تم بدقة وبدراسة متأنية، فى محاولة لاختيار الأفضل، حيث استغرق ذلك وقتا طويلا.

وأوضح زكى بدر، أن بعض المحافظين الذين تم تعيينهم من ذوى الخلفيات العسكرية لهم خبرة طويلة فى الإدارة المحلية، مضيفاً: " قمنا بدراسة متأنية لما قام به المحافظين على مستوى الجمهورية وقيمناهم على كافة المستويات قبل حركة التغيير".

وتابع: "لا أعتقد أن هناك مظاهرات أو احتجاجات فى محافظة الشرقية غدا.. وما حدث هو حركة محافظين وليست إقالة".


>زكى بدر: ما حدث يسيئ لمحافظ الشرقية السابق وكنت أتوقع منه رد فعل أفضل
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مصر 365

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